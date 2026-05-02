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百歲人瑞到癱兒守護者 彰化縣38位母親都有動人心弦故事

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（前排中）今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（前排中）今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親，家人陪同到場，共享榮耀，其中年齡最高的是竹塘鄉百歲人瑞江詹英，來自溪湖的江秀蘭培育子女有成，更榮獲教育奉獻獎獲總統親自表揚，謝麗香展現堅韌不拔的母愛陪伴全身癱瘓的孩子度過人生低谷。

王惠美表示，受表揚的38位模範母親是由各公所及身障團體推薦，並經由縣府委員會嚴謹選拔而出。每一位受表揚的母親背後都有感人故事，有的在艱辛環境下獨力撫養孩子，將家庭治理得井然有序；有的則發揮自身能力帶領家人行善，堪稱社會典範，縣府今年特別準備「恆溫足浴高桶泡腳機」作為賀禮。

社會處表示，受表揚的模範母親都有許多動人心弦的故事，其中來自竹塘鄉的百歲人瑞江詹英，一輩子在農田辛勤打拚、勤儉持家，至今仍熱心關心鄰里並積極參與社區事務，樸實堅韌的精神令人敬佩；溪湖鎮的江秀蘭，長年深耕教育與家庭，不僅培育子女有成，更榮獲教育奉獻獎由總統表揚。

社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會推薦的謝麗香，面對孩子因車禍導致全身癱瘓的巨變，展現出堅韌不拔的母愛，陪伴孩子度過人生低谷。此外，還有許多母親在困頓中撐起家計、在變故中獨立撫育子女，或長年無怨無悔照顧失能家人。她們用生命實踐愛的價值，以無私與堅韌撐起家庭，為社會增添溫暖穩定的力量。

這38位模範母親分別為鄭免、林春枝、莊林美鈴、黃素女、許胡清香、張洪秀盆、謝銀、林麗靜、林慶依、陳黃勉、黃洪勝汝、沈陳敏春、張蕭秀子、曹張月嬌、張陳翠華、陳淑勉、江秀蘭、楊王美枝、林張阿年、黃愛甘、謝淑全、李張明華、江楊寶珠、蕭陳麵、楊月時、顏施滿玉、廖翠美、曹許梅、楊梅桂、許彩霞、林寶連、江詹英、彭鄭紅杉、林冠伶、何圭純、詹淑珍、謝麗香及張吳阿勉等。

彰化縣長王惠美獻花給彰化縣模範母親。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美獻花給彰化縣模範母親。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親，其中年齡最高的是竹塘鄉百歲人瑞江詹英（右）。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親，其中年齡最高的是竹塘鄉百歲人瑞江詹英（右）。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親，家人陪同到場，共享榮耀。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在花壇鄉全國麗園大飯店表揚38位模範母親，家人陪同到場，共享榮耀。記者劉明岩／攝影

溪湖鎮 母親 人瑞

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