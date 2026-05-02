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考季必衝！大甲文昌祠百人祈福活動今登場 助攻五至七月金榜題名

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，鄭副市長擔任主祭祈祝大家金榜題名。圖／大甲區公所提供
考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，鄭副市長擔任主祭祈祝大家金榜題名。圖／大甲區公所提供

為協助考生穩定心神、增添應試信心，市定古蹟大甲文昌祠今天舉辦考生祈福活動，台中市副市長鄭照新帶領上百位來自全國各地的考生，向文昌帝君及列位先賢先儒虔誠參拜，祈求以最佳狀態迎接考試，順利發揮實力，期盼大家帶著信心迎接5月至7月的各項挑戰，考運亨通、金榜題名。

大甲區公所指出，大甲文昌祠作為市定古蹟，供奉文昌帝君、孔子及諸位先賢，長期以來被視為學業與考試的守護神；區長顏金源說，大甲文昌祠建廟迄今近140年，是全台中市唯一由公部門管理的公有寺廟，除了每年舉辦考生祈福活動，也提供光明燈與祈福卡服務，並於假日安排導覽，活化歷史古蹟，為地方文風注入動能。

副市鄭照新擔任主祭官表示，過去求學時曾由父母陪伴祈福，如今身為家長，更能體會父母對孩子的關心，期盼透過祈福儀式，讓考生在考前獲得安定力量，並在文昌帝君護佑加持下，祈求學子考運亨通與金榜題名，他也勉勵學子，成功不僅仰賴幸運，更來自平日的努力與累積

民政局長吳世瑋指出，每逢考季文昌祠香火鼎盛，神桌前滿載祝福供品，可以看出其作為學子心靈寄託，與地方文風傳承的重要價值，大甲區公所並致贈參加者「文昌祈福包」，內含文昌筆及考運加分小物，透過儀式感，讓學子在考前緊張之際能獲得心理支持，進而穩定念書時的心境 ，祝福所有考生都能勇敢迎向考試。

考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，考生懸掛祈福卡。圖／大甲區公所提供
考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，考生懸掛祈福卡。圖／大甲區公所提供

考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，一同參拜祈求考運亨通。圖／大甲區公所提供
考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，一同參拜祈求考運亨通。圖／大甲區公所提供

考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，鄭副市長擔任主祭祈祝大家金榜題名。圖／大甲區公所提供
考前集氣加持！百名學子齊聚大甲文昌祠祈福，鄭副市長擔任主祭祈祝大家金榜題名。圖／大甲區公所提供

台中市 鄭照新 孔子 文昌帝君

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