全新繩索橋爆紅！台中大坑4號步道修好了 網瘋傳：必朝聖打卡地標

台中市觀旅局今天說，大坑風景區難度最高、視野最廣的「4號登山步道」歷經風災搶修後，已恢復通行。其中災害最嚴重路段0K+510，以繩索橋取代原有木棧道，採用上下懸主索與繩索護欄，爆紅成為打卡新地標，吸引民眾關注熱議。

觀旅局長陳美秀說明，4號登山步道提前於今年4月20日復建完工，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2760.4萬元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，設置邊坡防護、繩索橋，並整建相思木棧道，以及修復受損設施等工項。

陳美秀指出，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為一大亮點。

觀旅局說明，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，吸引喜愛挑戰的登山遊客攀登。民眾漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

台中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。民眾近期登山前，請先至台中市風景區管理所官網查詢步道封閉公告，更多旅遊資訊，請至台中觀光旅遊網查詢。

台中市大坑風景區4號步道木棧道0K+510繩索橋爆紅，吸引民眾打卡拍照。圖／台中市政府提供