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突破性別限制提供多元需求 彰化縣已建置17座性別友善廁所

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供
彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供

性別平權的浪潮下，彰化縣目前列管的1553座公廁中，已設置17座性別友善廁所，但在推廣時，卻面臨既有公廁空間配置與經費有限等問題，環保局表示，除了將再爭取經費外，並加強輔導改善空間配置，以提高設置意願，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。

彰化縣環保局指出，推動性別友善廁所的主要目的，是提升公共廁所整體服務品質，回應女性廁間不足，以及照護者與被照護者性別不同、跨性別者等多元使用需求，提供民眾更安全、乾淨、舒適且具隱私的如廁環境，逐步打造更友善、共融的公共空間。

彰化縣目前設置的17座性別友善廁所，彰化市有3座都在彰化縣地方稅務局，員林市有7座位在員林警分局、東山派出所、員林何醫院、敦仁醫院、市立圖書館及彰南國民運動中心，和美鎮有4座位在和美地政事務所、特力屋、和美加油站、大中華國際美食館，另3座在田尾鄉公所、怡心園及停車場，以及台鐵田中站。

環保局表示，推動性別友善廁所面臨的主要問題，通常是既有公廁空間與經費有限，多數廁所為早期設計，隔間配置與動線難以調整，若要符合隱私、安全及標示等友善設置需求，往往需要額外整修；同時地方民眾對「性別友善」概念較陌生，容易產生誤解或疑慮，增加溝通與推動難度。

未來目標是逐步提升轄內公共廁所的友善度與安全性，優先針對人潮較多的公園、車站、市場等場域進行輔導，強化隱私設計、清潔維護及標示管理，讓不同年齡與多元需求的民眾都能安心、便利使用，打造更乾淨且共融的公共環境。

環保局並開辦公廁清潔人員性別友善廁所訓練會議，邀請學者專家講授性別友善廁所面臨空間配置調整、使用習慣轉變及現場管理等實務課題，未來將持續透過觀念推廣，提升社會對性別友善廁所的理解與認同，以回應不同使用者需求，突破傳統性別二分限制，提升整體使用友善度。

彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供
彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供

彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供
彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供

公廁 彰化縣 性別友善廁所

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