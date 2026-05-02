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盧秀燕贈匾「萬和安民」：盼家和萬事興 萬和宮董座喊「更上一層樓」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今參加萬和宮媽祖契子女祈福法會，並且參香祈福。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今參加萬和宮媽祖契子女祈福法會，並且參香祈福。記者趙容萱／攝影

台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，市長盧秀燕到場參拜祈福，並贈匾「萬和安民」，期盼「家和萬事興」，並感謝萬和宮發揮媽祖慈悲精神守護市民。萬和宮董事長蕭清杰當場祝福盧秀燕「更上一樓層」，為全國人民服務。

今天的法會，吸引近千名契子女在父母的陪同下，一早齊聚萬和宮，為媽祖祈福暖壽。

盧秀燕說，她今天特別來參加萬和宮契子女祈福法會，下周農曆3月23日是媽祖生日，又是母親節，所以萬和宮很有人情味，萬和宮媽祖靈驗、歷史悠久，且有收契子女，列冊逾4000人，每年媽祖生日前，契子女回宮祝壽，她今天特別來參拜、贈匾。

盧秀燕指出，萬和宮已有342年歷史，是國家三級古蹟，萬和宮靈驗、歷史悠久，且「萬和」名字好極了，「家和萬事興」，盼媽祖包容、友愛、溫柔慈悲精神，讓每個家庭、讓我們的城市、讓我們國家國泰民安、風調雨順，家和萬事興。

盧秀燕說明，為感謝萬和宮長年投入慈善救濟、公益服務與社區關懷，在教育、文化及藝術等領域貢獻深遠，發揮媽祖精神，今天贈匾「萬和安民」。

萬和宮董事長蕭清杰表示，感謝市長執政八年建設大台中，且後繼有人，在場的立法院副院長江啟臣爭取市長寶座。祝福盧秀燕更上一樓層，這也是大家期盼，期盼台中能出為全國服務的元首。

民政局長吳世瑋指出，萬和宮主祀自湄洲迎請的「老大媽」，以及每三年舉辦「省親」遶境西屯的「老二媽」，皆是地方珍貴信仰特色。早期家長為求子女平安長大，祈請神明收為契子女，萬和宮2007年開放登記，累計6114人，未滿16歲的契子女每年在媽祖生日前夕，回宮參加祈福法會，並更換象徵庇佑紅紗線「換絭」。

萬和宮董事長蕭清杰（左三）今祝福台中市長盧秀燕（右三）「更上一樓層」，為全國人民服務。記者趙容萱／攝影
萬和宮董事長蕭清杰（左三）今祝福台中市長盧秀燕（右三）「更上一樓層」，為全國人民服務。記者趙容萱／攝影

台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，近千名契子女齊聚為媽祖祈福暖壽。記者趙容萱／攝影
台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，近千名契子女齊聚為媽祖祈福暖壽。記者趙容萱／攝影

台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，近千名契子女齊聚為媽祖祈福暖壽。記者趙容萱／攝影
台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，近千名契子女齊聚為媽祖祈福暖壽。記者趙容萱／攝影

台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，正殿供桌上擺滿祝壽的壽桃。記者趙容萱／攝影
台中萬和宮今舉辦媽祖契子女祈福法會，正殿供桌上擺滿祝壽的壽桃。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天上午赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」。記者趙容萱／攝影

媽祖 盧秀燕

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