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男逛市場收康乃馨笑「我不是母親！」 楊瓊瓔一句話暖炸全場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供
立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供

下周日就是母親節台中市街頭已洋溢著溫馨氣氛，在傳統市場長大的立法委員楊瓊瓔表示，母親節不只是國定節日，更有著深刻的個人意義，她透露，自己從小就在台中的傳統市場長大，家境清寒，父母天未亮就得在市場擺攤賣布，「在市場裡，我沒有立委的身分或頭銜，我永遠只是那個媽媽最疼愛的寶貝女兒。」

立委楊瓊瓔上午偕同市議員陳本添、邱愛珊、吳呈賢、吳建德，先後前往后里內埔墩仔腳市場及大雅市場，親手將一朵朵紅艷的康乃馨送到採買民眾手中，一上午在兩地共送出2400支花朵，現場民眾反應熱烈，婆婆媽媽們爭相合照，直呼「委員真貼心！」楊瓊瓔感性表示，「我永遠是媽媽的寶貝女兒。」

楊瓊瓔回憶，母親身為傳統農家婦女辛勞一輩子，因此即便自己從政後行程滿檔，但每年母親節，也一定會抽空陪媽媽吃頓飯；楊瓊瓔也藉此鼓勵為人子女者，「愛要說出口」，希望大家在節日前夕能為母親做一件窩心的小事，用最簡單的康乃馨與媽媽浪漫一下。

楊瓊瓔不僅將花送給女性，遇到男性民眾也照樣遞上康乃馨時，不少大哥、阿伯愣住笑回：「立委，我不是母親餒！」楊則幽默回應：「拿回去送老婆、送媽媽呀！要對家裡的女性好一點。」引發全場哄堂大笑，化解了傳統市場男性的靦腆。市議員陳本添、邱愛珊、吳呈賢及吳建德也同步在場發送祝福，兩場活動各準備了1200支康乃馨，短短一個上午便被索取一空。

立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供
立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供

立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供
立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添、邱愛珊等人，先後前往后里及大雅市場，送上應景的康乃馨。圖／民眾提供

楊瓊瓔 母親節 台中 父母

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