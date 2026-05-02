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台中清潔隊員分配不均…人口增加隊員減少 市府承諾重新規畫配置公式

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市近年人口增加，清潔隊員人力配置較無調整，原縣區清運壓力巨大，民代要求重新檢討，市府承諾會在1個月內提出新的人力分配公式。圖／聯合報系資料照
台中市近年人口增加，清潔隊員人力配置較無調整，原縣區清運壓力巨大，民代要求重新檢討，市府承諾會在1個月內提出新的人力分配公式。圖／聯合報系資料照

台中市近年人口增加，清潔隊人力配置成為問題，民代指出大肚、龍井等原縣區每日清運量遠高於市區，加上原縣區幅員遼闊，垃圾車里程數更高，清潔隊員數量卻沒有相應增加，要求市府重新盤點人力。市府表示，會根據最新人口樣態規畫新的人力配置公式。

台中市此前發生清潔隊員偷倒汙水事件，外界質疑不只是隊員個人違規，而是整體清運量與人力配置問題。無黨籍議員林昊佑指出，從2019年到2025年，北屯區、烏日區人口分別上升12%和8.5%，清潔隊員數量卻沒有跟上，北屯只多了2%，烏日甚至減少2%。

林昊佑表示，以大肚區、龍井區為例，這兩區每日垃圾清運量超過120公噸，相對的，中西東南區等原市區每日清運量只有60到80公噸，差距將近一倍，清運人力卻沒有相應的配置，加上原縣區面積大、清運路線較長，導致一線壓力巨大，怨聲載道。

林昊佑強調，清潔隊員的人力配置不能以人口數量作為唯一指標，新興人口區域居住型態以大樓為主，多與民間業者合作委外清運，根本不需要清潔隊，但這些區域反而配置更多的清潔隊員；市府應該以專案的方式全面檢討，盤點人口、垃圾量、區域特性等等，重新調整人力。

副市長鄭照新回應，台中每年人口增加將近1萬人，幾乎每區都有大量人口遷入，市民的生活樣態也會不斷更新，不管是哪個局處，過去行之有年的規定都應該不斷檢討，市府會根據最新的樣態重新發展新的人力配置公式，在隊員、人力與車輛填補的過程取得平衡。

環保局表示，目前人力配置是根據環境部公布的指標，綜合人口數、勤務量分配，未來會重新檢視各區實際清運量和區域特性通盤評估，大概需要1個月的時間規畫新公式。

人力 台中

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