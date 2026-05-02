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傳承近兩百年…彰化同安寮十二庄請媽祖 展開2天1夜遶境賜福

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 圖／縣府提供
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 圖／縣府提供

已延續195年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表帶領浩浩蕩蕩陣頭與上千信眾，今早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境

王惠美表示，「同安寮十二庄請媽祖」是在2014年登錄為彰化縣無形文化資產，此一傳統起源於清道光11年（1831年），當時先民因爭水械鬥且逢大旱，在族長提議下，前往鹿港天后宮向媽祖祈雨，因感念靈驗而開啟這項「民間自發性」的年度盛事，不僅凝聚鄉里情誼，更展現出大家團結一心的精神，期望在媽祖庇佑下，所有鄉親都平安順遂，別具意義。

彰化縣文化局指出，「同安寮十二庄請媽祖」擁有全台罕見的「世襲大總理」制，其「大公館」主辦制度透過沿襲百年之久的「貼香條」模式，在農曆正月初一，搶先在天后宮等處貼上香條，以「先貼先贏」方式取得擔任大公館的榮譽與責任。後續為求公平周延，演變為現行的抽籤輪值制，由15間庄頭宮廟輪流承辦，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值大公館。

今年的遶境活動，橫跨福興與埔鹽兩鄉，匯集十二庄十五間庄廟神尊鑾轎，並有綿延數公里的民俗藝陣隨行，場面盛大熱鬧，晚間將駐駕埔鹽鄉盧厝庄普安宮大公館，舉行聯合團拜祝聖大典與宴王古禮，明天恭送媽祖回鑾。同安寮大總理陳有明歡迎大家一起來大公館「普安宮」向媽祖祈求平安。

文化局表示，今年活動特別強化傳統藝陣的展演量能，特聘南管八音、北管鑼鼓等民俗藝陣，並邀請邀請「明華園日字戲劇團」，由陳勝在與鄭雅升領銜主演精彩的「包公審判官」，讓參與民眾共同見證同安寮十二庄跨越兩世紀的誠摯信仰，感受媽祖遶境的熱鬧氛圍。

今天請媽祖的活動，包括民進黨提名的彰化縣下屆縣長參選人立委陳素月，以及爭取國民黨下屆縣長提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋等各界人士，場面十分熱烈。

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，一大早前往鹿港天后宮恭迎「進香媽」起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，一大早前往鹿港天后宮恭迎「進香媽」起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，今年由埔鹽鄉盧厝庄「普安宮」接任輪值行台大公館，縣長王惠美偕同安寮各庄頭代表，今天一大早前往鹿港天后宮與新祖宮恭迎「進香媽」及「同安媽」聖駕起駕，展開2天1夜遶境。 記者劉明岩／攝影

遶境 媽祖 鹿港天后宮 天后宮 王惠美

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