不再堵排水孔！台中清掃隊攜手社區玩創意 瓶蓋變身藝術涼扇

寶特瓶蓋沒做好回收，易造成排水孔堵塞，甚至汙染環境。台中市環保局東南區清潔隊攜手南和里辦公室舉辦「蓋有巧思」創意工作坊，帶領社區居民將回收的瓶蓋「升級改造」（Upcycling），製作成藝術涼扇，「扇」播永續理念。

東南區清潔隊表示，近年民眾重視環保與生活美感的結合，「升級改造」透過設計與創意，讓回收物轉化為更具價值與功能的生活用品，延長使用壽命，也增添生活樂趣。

東南區清潔隊長陳瑜芳指出，寶特瓶蓋等塑膠製品若隨意棄置，容易造成排水堵塞，甚至分解為微塑膠，對環境造成長期影響。此次由隊員羅宗偉發想設計課程，運用熨斗、剪刀等簡易工具，即可將回收瓶蓋轉化為實用藝術品，讓民眾從「動手做」中體會資源再生的價值。

社區居民在清潔隊員協助下，將各色寶特瓶蓋剪成彩色碎片，透過拼貼與熱塑壓製工序，製作出獨一無二的涼扇作品，現場也結合資源回收宣導，讓環保觀念更貼近日常。居民們看著親手創作的成品，開心表示「原來瓶蓋也能變得這麼美」。

環保局長吳盛忠強調，推動永續城市（SDG 11）、責任消費與生產（SDG 12）以及氣候行動（SDG 13）的關鍵在於全民參與。這類工作坊拉近了清潔隊與社區的距離，也讓環保理念自然融入生活。將持續推動多元環保行動，鼓勵市民從源頭減量做起，共同打造永續宜居的綠色台中。

台中市環保局東南區清潔隊攜手南和里辦公室舉辦「蓋有巧思」創意工作坊，回收瓶蓋製作成藝術涼扇。圖／環保局提供