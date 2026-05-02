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地方采風／草屯牛墟印象 地方奔走救回記憶
南投縣草屯鎮樂齡工藝會館前公共藝術「牛墟印象」，原因結構老化與安全疑慮傳將拆除，引發地方文史界與居民關切，認為此作品承載草屯牛墟歷史記憶，最終經會勘後決議修復保留。
地方文史工作者梁志忠指出，會館基地前身為中部著名牛墟市集，自日治時期延續至一九六七年間，是重要牛隻交易據點，每日吸引中部農民與商販往來，鼎盛時一天交易可達二百餘頭牛，後隨農業機械化與產業轉型逐漸沒落。
牛墟消失後，原址先改建草屯鎮立圖書館，於九二一地震受損拆除。後因高齡照護需求，由台灣工藝研究發展中心爭取經費重建，轉型為樂齡工藝會館，由草屯鎮公所管理，作為長者活動與照護空間。
為保存地方記憶，工藝中心於二○一五年委託藝術家陳培澤設置鋼構公共藝術「牛墟印象」，高度約四百七十八公分，重現牛墟交易意象，成為草屯市區重要地標。
作品設置十年後因風吹日曬出現鏽蝕與局部損壞，工藝中心評估安全後原依程序報請拆除並獲同意，引發地方人士憂心文化記憶流失，展開奔走搶救。
經地方協調後，工藝中心與草屯鎮公所重新會勘，認為作品仍具保存價值，決定改採修繕補強方式延續使用，並由公所接手後續維護。
草屯鎮公所表示，將同步改善樂齡工藝會館周邊環境，進行綠美化與空間整理，希望結合文化保存與環境更新，讓舊牛墟記憶成為地方文化再生節點。
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