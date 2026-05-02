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公幼拚招生 祭免學費、延長收托

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
近年許多公立幼兒園面臨招生壓力，公幼園長認為，口碑是招生最重要的力量，要讓家長理解公幼的教育理念與價值。圖／新北市立新莊幼兒園提供
近年許多公立幼兒園面臨招生壓力，公幼園長認為，口碑是招生最重要的力量，要讓家長理解公幼的教育理念與價值。圖／新北市立新莊幼兒園提供

少子化影響，彰化公立幼兒園招生普遍面臨瓶頸，但部分國小附設幼兒園與鄉鎮市立幼兒園憑藉師資口碑、延長收托時間等維持滿招；彰化市、和美鎮等公立幼兒園透過學費全免政策加持，提高招生吸引力。

彰化市立幼兒園過去因師資穩定、教學品質佳，一直是家長熱門選項，中籤率屢創新低，家長還得連夜排隊等候補。不過隨著非營利及準公共化幼兒園數量增加，分散就讀需求，公幼招生也遭受到衝擊。

園方表示，近年透過清潔隊車輛懸掛招生布條，加強宣傳。在市公所與代表會支持下，新學期起凡入學就讀即免學費，減輕家長負擔。市立幼兒園強調，公幼本質以服務為導向，目前已從早上七點半收托至晚間六點，寒暑假照常開班，並提供三餐，因應家長需求擴充服務，盼成為家庭育兒後盾。

和美鎮立幼兒園除本園外另設三處分園，鎮長林庚壬推動免學費政策，並於二○二三年底獲企業捐贈全新娃娃車，提升幼童往返本部參與活動的便利性。去年首度開設二歲幼幼班，今年並增為二班，招生明顯提升。

 北斗鎮立幼兒園六年前全新落成，位處文教區、接送便利，加上可延托至晚間六點、寒暑假持續收托，滿足雙薪家庭需求，招生年年額滿。園方透過活潑課程設計，並經營社群平台分享教學成果，逐步累積口碑。雖然少子化使幼幼班、小班報名人數略減，但仍超出招生名額，加上中大班直升穩定，整體仍維持滿招狀態。

國小附幼方面，彰化市南郭國小附設幼兒園長期維持滿額，今年還須抽籤入園。校長王春堎表示，幼兒園師資穩定且教學經驗豐富，深受家長肯定，加上南郭國小新生數長年居全縣之冠，不少家長提早布局，讓孩子自幼兒園階段就讀，以適應未來小學生活。

少子化 幼兒園 公幼

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