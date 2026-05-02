少子化衝擊 中彰公幼、準公幼見缺額

彰化縣一一五學年度公立及非營利幼兒園招生約九七九七名幼兒，完成抽籤後仍出現一六五七個缺額，少子化衝擊逐步反映在公共化教保體系，即便供給量充足，仍難完全填補。

縣府教育處指出，全縣目前公立及非營利幼兒園共一百二十四園，另有準公共幼兒園一百四十四家，整體公共化教保服務機會率已超過八成，教保體系布建已趨完整，但招生結構壓力浮現。

公幼與非營利幼兒園於四月起先行招生並完成抽籤與報到，準公共幼兒園預計五月中旬才陸續展開招生作業，業者認為時程落差使競爭態勢不對等，也影響生源分配。

教育處分析，公幼因寒暑假未提供持續托育服務，成為部分家長選擇考量之一，未來將持續鼓勵增設二歲專班，並研議補強假期托育服務空窗，以提升整體吸引力。

彰化非營利幼兒園過去招生率約達八成，因收費較低並提供延托與寒暑假照顧服務，具吸引優勢。不過隨著體系擴張，部分園所招生困難，導致斥資數千萬元打造的園區使用率未如預期。

此外，彰化縣目前準公共幼兒園占比約四成二，有業者反映，在少子化與公幼優先招生條件影響下，準公共體系招生壓力今年將更明顯。

台中市公立與非營利幼兒園今年仍有二千餘名缺額，並持續開放至開學前報名，部分園所更將兄弟姊妹優先及現役軍人子女納入優先資格，以提升登記率。

面對生源競爭加劇，部分準公共幼兒園已提前展開招生行動，教師挨家挨戶拜訪學區家庭爭取入學，並透過社群平台經營日常教學曝光，累積家長信任與口碑。

嶺東科技大學幼保系兼任助理教授鄭孟忠指出，政府推動平價教保雖有助降低育兒成本，但當各類型園所價差縮小後，家長將更重視教學品質、師資與辦學理念，市場競爭將由價格轉向特色。

他說，彰化仍有單一園所招生規模超過三百人，顯示家長選擇已趨多元。在少子化持續加劇下，各園所若沒辦法建立差異化定位與教學特色，將難以在競爭中維持長期穩定招生。