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被盧秀燕譽為「百吃不膩的粽子」 台中双漁堂老闆今宣布凍漲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「双漁堂」老闆娘吳玉珮今天宣布，該店知名的「滿漢干貝粽」不漲價。身後是她平日的畫作。記者黃寅／攝影
「双漁堂」老闆娘吳玉珮今天宣布，該店知名的「滿漢干貝粽」不漲價。身後是她平日的畫作。記者黃寅／攝影

美伊戰爭下，通膨壓力更高。隨著端午節將至，許多人擔心粽子會漲價，但是台中市中國附醫商圈的台式家常料理餐廳「双漁堂」老闆娘吳玉珮今天宣布，為了報答饕客們平日的愛護，決定與大家共體時艱，該店知名的「滿漢干貝粽」不會漲價，仍以原價每顆100元回饋老顧客。

吳玉珮是金門金沙鎮人，來台奮鬥多年，在中國附醫商圈的學士路上開設「双漁堂」餐廳，因具特殊風味而受到老饕們的喜愛。吳玉珮閒暇時愛作畫，作品堆滿畫室，今年還當選台中市的金門同鄉會理事長，肩負起連絡家鄉人士的重任。

每年端午節，吳玉珮都特別應景推出單顆重量約230公克的「滿漢干貝粽」裡面除了有爌肉、花生、香菇，還有整顆干貝和鹹蛋黃。有因為好吃且份量夠而受到大家歡迎，也成為餐廳的另一特色。

「双漁堂」的「滿漢干貝粽」也讓市長盧秀燕喜愛，並譽為「百吃不膩」的肉粽。對於何以受到大家喜愛鎮，吳玉珮說，為了製作這顆肉粽，她特別挑選濁水溪以南、存放兩年以上的Q彈長糯米，蒸熟後與獨門滷汁拌勻。內餡則精選豬後腿肉，先高溫逼出油脂後再以冰糖、蠔油及蒜頭滷製出傳統古早味，並加入北海道干貝、新社香菇、冬蝦及鹹蛋黃。

她說，最關鍵的一步是在包製完成後，必須再次進入蒸籠蒸煮，讓山珍海味的鮮甜與滷肉香氣完美滲入米粒中，達成食材與米飯融為一體的絕佳口感。而且，她每每製作肉粽時就想起母親以往包肉粽的身影，而且交待他們為人處世要誠信待人。因此，每顆肉粽都大又實在，其中也有著對媽媽的思念。

吳玉珮說，面對今年萬物皆漲，尤其干貝、花生及香菇等食材漲幅都高達一至二成，但她深知大家生活不易。因此，「滿漢干貝粽」每顆仍維持與去年相同售價「100元」，讓大家至少都能過個好節。但為避免向隅，得建議老饕們務必於一周前預訂。

「双漁堂」製作肉粽特別挑選濁水溪以南、存放兩年以上的Q彈長糯米，蒸熟後與獨門滷汁拌勻，今年物價雖漲，但仍不漲價。記者黃寅／攝影
「双漁堂」製作肉粽特別挑選濁水溪以南、存放兩年以上的Q彈長糯米，蒸熟後與獨門滷汁拌勻，今年物價雖漲，但仍不漲價。記者黃寅／攝影

台中市 盧秀燕 端午節 粽子

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