曾被盧秀燕讚百吃不膩…台中双漁堂肉粽抗漲 金門家鄉味「滿漢干貝粽」不加價

隨著端午佳節腳步臨近，物價上漲壓力也讓許多饕客擔心「粽價」高漲。位於台中中國附醫商圈的超人氣名店「双漁堂」，今年面對食材漲幅高達一至二成的壓力，老闆娘吳玉珮「珮姐」展現霸氣，宣布今年端午肉粽全面凍漲。

双漁堂堅持以去年的原始價格回饋老主顧，讓這份飄香十餘年的金門家鄉味，在萬物齊漲的時代顯得格外暖心。

双漁堂深耕在地二十多年，是不少學生與上班族心中的台式家常味殿堂。創辦人吳玉珮身為金門人，將對家鄉與母親的思念融入粽子中。店內最具傳奇色彩的「滿漢干貝粽」，單顆重約230公克，個頭幾乎是一般粽子的兩倍大。

吳玉珮直言，她的初衷就是「絕對要讓人吃飽」，這份豪邁的性格也體現在豐富的餡料中，讓每一口都能感受到滿滿的誠意。

這顆被台中市長盧秀燕譽為「百吃不膩」的肉粽，其美味秘訣在於嚴謹的工序。店家特選濁水溪以南、存放兩年以上的Q彈長糯米，蒸熟後與獨門滷汁拌勻。內餡則精選豬後腿肉，先高溫逼出油脂後再以冰糖、蠔油及蒜頭滷製出傳統古早味，並加入北海道干貝、新社香菇、冬蝦及鹹蛋黃。

最關鍵的一步是在包製完成後，必須再次進入蒸籠蒸煮，讓山珍海味的鮮甜與滷肉香氣完美滲入米粒中，達成食材與米飯融為一體的絕佳口感。

儘管双漁堂平時主打平價台式家常料理，但其手工粽名聲在外，每年端午時節總會出現「一粽難求」的盛況。為了確保品質，店家平時便採限量販售，目前「滿漢干貝粽」每顆維持去年與相同售價「100元」，包含爌肉、花生及香菇的大肉粽則是80元。

珮姐提醒，雖然一年四季都能吃到這份美味，但越接近端午節預訂難度越高，若有大量需求，建議老饕務必於一周前預訂，以免錯過這份守住荷包又滿足味蕾的節慶滋味。