快訊

摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 曾狠嗆：不跟我上床就毀了你

名醫父病逝各界送暖 林逸欣曬童年全家福感性發聲：是爸爸派來的天使吧

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／杜鵑花季湧人潮失控 合歡山整段公路淪為大型停車場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山公路石門山路段路邊兩側都是違停車輛，嚴重影響通行和交通安全。圖／讀者提供
合歡山公路石門山路段路邊兩側都是違停車輛，嚴重影響通行和交通安全。圖／讀者提供

五一勞動節連假首日，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客湧入，台14甲線出現嚴重壅塞。儘管公路局實施高乘載管制，仍難擋車潮，武嶺到石門山一帶路邊違停，交通幾近癱瘓，亂象叢生。

公路局為預防合歡山杜鵑花季假日塞車，針對翠峰至大禹嶺路段實施上午6時至11時高乘載管制，小客車須3人以上才能通行，但不少遊客為避開管制，選擇提前於凌晨上山，反而讓車潮集中爆發。

今天上午，武嶺停車場即已客滿，後續車輛因無處停放，紛紛違規停靠路肩或並排停車，占用原本狹窄的道路空間，導致會車困難，車流幾乎停滯。有駕駛抱怨，「凌晨就出門還是塞，根本是被卡在山上動不了」，也有民眾直言，「大家都想搶停車位，結果變成全部人一起塞」。

石門山路段（約33公里處）違停情況尤為嚴重，現場可見整排車輛占據路肩，甚至有車輛停在轉彎處或開著後車廂，影響視線與通行安全。大型車與後方車隊動彈不得，讓守規矩排隊的駕駛頻頻搖頭，批評「太沒公德心」。

仁愛警分局表示，已派員進駐武嶺及石門山等壅塞熱點，針對違規停車採取密集取締，並視車流狀況啟動每10分鐘放行20輛的管制措施，以維持基本通行秩序。警方指出，石門山及沿線道路狹窄、坡陡彎急，違規停車不僅影響交通，更可能阻礙救災與公車通行。

公路局提醒，杜鵑花季期間車潮預估將持續至連假結束，建議民眾多利用接駁車或大眾運輸工具上山，並事先查詢即時路況，避免受困車陣影響行程。

合歡山公路石門山路段路邊兩側都是違停車輛，嚴重影響通行和交通安全。圖／讀者提供
合歡山公路石門山路段路邊兩側都是違停車輛，嚴重影響通行和交通安全。圖／讀者提供

杜鵑花 失控 武嶺

延伸閱讀

不斷更新／勞動節連假首日國道紫爆 下午7地雷路段曝

今迎五一連假 省道公路下午恐塞車 公路局曝7地雷路段

勞動節連假小琉球超夯 東港碼頭人潮爆滿一早加開船班

勞動節連假首日 國道10路段恐壅塞

相關新聞

美極了！彰化花壇虎山巖金針花海怒放 勞動節連假首日擠爆人潮

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，迎接五一勞動節連續假期，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客，造成通往花海的虎山街大塞車，警方在現場實施交通疏導，估計到母親節期間都會有這如此熱況，廟方建議利用晨昏避開車

后里熱門親子遊戲場缺廁所 議員批友善城市淪口號

台中市后里環保公園內的「孩籽世界遊戲場」，自啟用以來竟未設置就近的公廁與清潔設施，導致家長帶孩童如廁需長途跋涉，且玩沙後無處清洗，市議員邱愛珊要求建設局盡速改善，補足最基本的公共配置；市府建設局長陳大

車程省8分鐘！台中高鐵陸橋今起試辦機車雙向通行

台中市交通局宣布，為改善機車族往返高鐵站區交通動線，連接台74線與三鐵共構站區的「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行，評估新措施上路後，預期能有效分流既有車流，平均可縮短約8.5分鐘間，讓市

備孕驚見0.5公分乳癌！AI試管技術助43歲抗癌媽圓夢喜獲麟兒

43歲李女3年前為試管療程備孕，在台中茂盛醫院接受乳房超音波檢查時，意外發現左胸有1顆0.5公分一期「浸潤性乳腺管癌」，所幸在醫療團隊跨科精準治療下，李女成功抗癌，並透過第4代AI人工智慧試管嬰兒技術

影／杜鵑花季湧人潮失控 合歡山整段公路淪為大型停車場

五一勞動節連假首日，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客湧入，台14甲線出現嚴重壅塞。儘管公路局實施高乘載管制，仍難擋車潮，武嶺到石門山一帶路邊違停，交通幾近癱瘓，亂象叢生。

自然生態教育取代科學闖關 彰化百年老校校慶對準聯合國SDGs

彰化縣新水國小今慶祝建校108周年，生態自然教育取代往年科學闖關，學生學習多肉植物盆栽組合、製作環保快樂鳥等手工藝品，下午學校舉辦舊愛變新寵跳蚤市場，師生交流全新或二手物品一方面減廢，一方面找到自己喜

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。