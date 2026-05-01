影／杜鵑花季湧人潮失控 合歡山整段公路淪為大型停車場

五一勞動節連假首日，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客湧入，台14甲線出現嚴重壅塞。儘管公路局實施高乘載管制，仍難擋車潮，武嶺到石門山一帶路邊違停，交通幾近癱瘓，亂象叢生。

公路局為預防合歡山杜鵑花季假日塞車，針對翠峰至大禹嶺路段實施上午6時至11時高乘載管制，小客車須3人以上才能通行，但不少遊客為避開管制，選擇提前於凌晨上山，反而讓車潮集中爆發。

今天上午，武嶺停車場即已客滿，後續車輛因無處停放，紛紛違規停靠路肩或並排停車，占用原本狹窄的道路空間，導致會車困難，車流幾乎停滯。有駕駛抱怨，「凌晨就出門還是塞，根本是被卡在山上動不了」，也有民眾直言，「大家都想搶停車位，結果變成全部人一起塞」。

石門山路段（約33公里處）違停情況尤為嚴重，現場可見整排車輛占據路肩，甚至有車輛停在轉彎處或開著後車廂，影響視線與通行安全。大型車與後方車隊動彈不得，讓守規矩排隊的駕駛頻頻搖頭，批評「太沒公德心」。

仁愛警分局表示，已派員進駐武嶺及石門山等壅塞熱點，針對違規停車採取密集取締，並視車流狀況啟動每10分鐘放行20輛的管制措施，以維持基本通行秩序。警方指出，石門山及沿線道路狹窄、坡陡彎急，違規停車不僅影響交通，更可能阻礙救災與公車通行。

公路局提醒，杜鵑花季期間車潮預估將持續至連假結束，建議民眾多利用接駁車或大眾運輸工具上山，並事先查詢即時路況，避免受困車陣影響行程。