自然生態教育取代科學闖關 彰化百年老校校慶對準聯合國SDGs

彰化縣新水國小今慶祝建校108周年，生態自然教育取代往年科學闖關，學生學習多肉植物盆栽組合、製作環保快樂鳥等手工藝品，下午學校舉辦舊愛變新寵跳蚤市場，師生交流全新或二手物品一方面減廢，一方面找到自己喜歡的物件。

新水國小為紓解鄰校好修國小過多學生，日治時期分校上課到獨立設校，再過兩年就創設110年，新水按照所有學校慣例將盛大舉辦整數校慶，今年雖按一般規格帶領師生歡度學校生日，但也用心設計內容，把幾乎年年舉辦科學闖關換成自然教育DIY，請來湖埔社區大學解講種子生態、教做手工藝。

湖埔社大執行長林淑玲和社大講師帶來水黃皮種子、大黍，解說水黃皮生長快速又常綠，是台灣常見行道樹，尤其彰化沿海鄉鎮空氣鹽分重，很適合種植水黃皮，而水黃皮的種子掉落後會隨水漂流，被稱作水流豆；大黍俗名馬草，原本引進台灣當作牧草，未料種子快速播散成為破壞台灣自然生態的強勢外來種植物。

新水學童人數120多人，逾八成家長到校陪伴子女，國小準備100分親子材料，林淑玲指導彩繪水黃皮外殼，在外殼上插一枚螺旋狀金屬夾化身便利夾；湖埔社大人員事前去除大黍種子，保留莖部並曬乾，今示範製作除祟小掃帚。親子做好後，很多學童當場送給媽媽作母親節禮物，場面溫馨。

新水校長張振嘉表示，今年校慶呼應聯合國SDGs永續發展目標，親子活動對應確保有教無類、公平以及高品質的教育與提倡學習，請來社區大學使用天然材料教做實用物品對應保護、維護及促進陸域生態系統的永續使用，跳蚤市是減廢、循環再利用，期許小朋友從中學到知識並增進親子感情。