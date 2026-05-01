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44歲清潔工肺癌末期不放下畫筆 安寧團隊助圓夢辦畫展

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
44歲的周宜祥（右）罹患肺癌，卻仍在繪畫中揮灑，近日在彰濱秀傳醫院辦畫展。記者林敬家／攝影
44歲的周宜祥（右）罹患肺癌，卻仍在繪畫中揮灑，近日在彰濱秀傳醫院辦畫展。記者林敬家／攝影

44歲的周宜祥原與妻子規劃環遊世界，卻在今年初確診肺癌末期，人生驟變。在彰濱秀傳醫院安寧共照團隊協助下，他改以畫筆完成心願，舉辦個人畫展，讓生命在病痛中依然發光。畫展昨開幕，他帶來新作「地藏王菩薩」，坦然面對生死，「人走後就是要到地藏王那去，心境已放開，人生就是如此。」

家住伸港的周宜祥從事清潔工作，生活平凡，內心卻長年懷抱藝術夢。學生時期因畫風特殊不被理解，甚至遭嘲笑，一度想放棄，但在父親鼓勵下持續創作，並進入社區大學精進畫藝。雖未以此為業，繪畫卻成為他走過低谷的重要支撐。

今年1月，他因背痛就醫，確診肺癌末期且已轉移，原本與妻子出遊的計畫全數取消，也讓他陷入低潮。回想2021年父親因大腸癌住院時，他在醫院看到畫廊，當時便許下兩個願望，一個是環遊世界，以及在醫院辦畫展。

院方安寧共照團隊得知後，隨即啟動圓夢計畫，在標靶治療與止痛控制下，協助他完成創作並籌辦展覽。秀傳癌症醫院院長張正雄表示，這場展覽不只是藝術呈現，更傳達安寧療護「生死兩無憾」的精神。周宜祥也希望透過畫展獲得遲來的認同，讓外界看見他在困境中仍持續創作的韌性；畫展「畫家常，夢飛祥」展期至5月7日。

44歲的周宜祥（中）罹患肺癌末期，彰濱秀傳醫院安寧共照團隊協助下讓他圓夢舉辦畫展。記者林敬家／攝影
44歲的周宜祥（中）罹患肺癌末期，彰濱秀傳醫院安寧共照團隊協助下讓他圓夢舉辦畫展。記者林敬家／攝影

癌症 肺癌

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