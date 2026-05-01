大甲鐵砧山步道施工封閉...親子團客竟硬闖邊坡 險象環生

被譽為大甲後花園的「鐵砧山」，每逢連續假日總是吸引大批民眾前往健行，其中「桂花泉登山步道」更是當地居民與外來遊客健行的熱門好去處；然而，目前該步道入口正進行重要的排水工程，現場已拉起圍欄並張貼施工告示，卻有許多民眾對此視若無睹，強行進入步道，市府指出前分期進行排水工程，預計5月底完工。

據民眾現場觀察，親子級步道近期因入口處配合防災需求，正進行封閉施工，暫不對外開放，但不少遊客無視施工圍籬的阻隔，冒險走在施工中的土石邊坡上。甚至有團體旅客及家長帶著幼童的親子團，沿著險峻的施工區邊坡穿行，不時出現滑動與驚險畫面，令人捏把冷汗。

桂花泉步道全長1.45公里，一般民眾約1小時內即可輕鬆走完，去年才剛完成整體整修；步道規劃分為「澗之道、山之道、園之道、林之道」等四段，沿途設有詩詞作品與詳盡的生態解說導覽牌，將自然景觀、生態資源與人文氣息完美結合，屬於難度較低的親子級登山步道。

台中市政府指出，由於妙法寺及當地居民陳情反映，該處邊坡在豪雨來襲時，極易導致土石崩落，嚴重威脅下游民宅的安全；正積極規劃排水工程，並採分期執行。第一期針對步道入口處121公尺進行混凝土管埋設工程，已於去年8月順利完工。

目前正全力進行第二期的排水銜接延續作業，整體工程預計於今年5月底完工，施工期間工區環境較為複雜，土石鬆軟，現場已強化圍籬警示並張貼施工公告，請市民朋友與登山客切勿擅自闖入工區或攀越圍籬，以免發生危險，強調完工後將能有效引導地表逕流至大排水溝，強化坡地穩定性，徹底解決長年水患疑慮。