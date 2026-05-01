彰化二水生態保育站種石櫟 林保署南投分署籲果實留給野生動物

林業及自然保育署南投分署今與台中市野生動物保育學會等多個民間社團，今到彰化縣二水生態保育站植樹，合計種下50株小西氏石櫟，加強綠化八卦山低海拔森林，並期盼果實提供八卦山野生動物食用。

今五一勞動節首次全國放假，林保署南投分署舉辦植樹活動，邀請台中市野生動物保育學會、德安啟智教養院、八色鳥咖啡及北部志工團體等80餘人，上午到彰化縣二水生態保育站種樹苗並掛設巢箱，德安啟智教養院的院生示範巡查自動相機，讓參與的社團人員了解第一線保育工作內容。

今活動強調「一鏟土開始」，透過踏出第一步實地植樹增加植被覆蓋，並結合生態教育與公益參與，種下的小西氏石櫟幼樹或許2.5公尺高度就會結果，真正「量產」需6年樹齡才能開始供應野生動物食用。

南投分署表示，植樹是展現跨區域、跨單位協力推動生態保育的具體行動力，掛設巢箱則提供野生動物即時且安全的棲息空間，活動期盼促進社會大眾認識自然環境議題，及強化公眾投入保育行動的意識，帶領少數社福團體參與保育工作，也要提醒民眾把可愛的小西氏石櫟果實留給野生動物，不要大量採集回家作為裝飾品的材料。

小西氏石櫟又稱油葉石櫟，是喜歡陽光的耐寒常綠喬木，通常種下後的6至8年開花，結果需1年半至2年，果實外殼堅硬，果仁富含油質、單寧，味道略苦澀卻是健康食物，冬季食物較少時，小西氏石櫟是松鼠、飛鼠、台灣獼猴、山羌、台灣黑熊，及冠羽畫眉、白耳畫眉等多種野鳥的重要食物來源，南投分署刻意選在八卦山種植，希望提供野生動物多一點食物來源。