快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

聽新聞
0:00 / 0:00

備孕驚見0.5公分乳癌！AI試管技術助43歲抗癌媽圓夢喜獲麟兒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
李女（中）今在茂盛醫院，自身經歷鼓勵病友相信專業、勇敢抗癌，左為院長李茂盛。圖／茂盛醫院提供
李女（中）今在茂盛醫院，自身經歷鼓勵病友相信專業、勇敢抗癌，左為院長李茂盛。圖／茂盛醫院提供

43歲李女3年前為試管療程備孕，在台中茂盛醫院接受乳房超音波檢查時，意外發現左胸有1顆0.5公分一期「浸潤性乳腺管癌」，所幸在醫療團隊跨科精準治療下，李女成功抗癌，並透過第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，去年底順利產子圓夢。

李女今以自身經歷鼓勵病友，「不要灰心，只要相信專業、勇敢面對，抗癌成功後，一樣有機會圓媽媽夢！」

李女表示，因晚婚求子心切，向茂盛醫院院長李茂盛求診，沒想到在試管療程前的生理檢查竟診斷出乳癌。當時很震驚，她沒有家族病史，備孕還沒開始就像被判了死刑，無法接受。

乳房外科醫師黃啟瑜表示，李女當時發現的腫瘤極小，僅0.5公分且無淋巴轉移，為一期乳癌5年存活率高達99%。李女經解，隔月切除腫瘤，並同步完成「手術中放射治療IORT」，縮短傳統術後數周往返醫院不便。

黃啟瑜指出，以往癌症患者常面臨「保命或保孕」的兩難抉擇，但現代醫學強調個人化治療。李女在術後穩定追蹤一年後，確認無癌細胞蹤跡，正式重啟試管療程。

茂盛醫院院長李茂盛指出，高齡婦女面臨的最大挑戰是卵子品質下降，因此「精準挑選胚胎」成為成功關鍵。

生殖醫學科醫師林秉瑤說明，李女共取卵三次，經生殖實驗室採用「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，雖然多數胚胎發育停滯，只有4顆正常胚胎可用，利用AI大數據評分系統精選出2顆較佳的胚胎植入，終於讓其中1顆胚胎順利著床，終於成功受孕，李女在去年底終於平安誕生一名健康男寶。

李茂盛呼籲，35歲以上備孕族群在接受人工生殖療程前，務必全面生理檢查，其中「乳房篩檢」絕對不可或缺。早期乳癌治癒率極高，若能提早發現，病患能在專業跨科團隊的協助下，循序漸進完成癌症治療與生殖計畫，不必為了治病而放棄當媽媽的機會。

乳癌 台中

延伸閱讀

外科神刀手／蔣永孝 神經外科一把手 臨床研究雙刀流

肥胖恐加速乳癌惡化 台大副教授郭靜穎獲吳大猷先生紀念獎

大腸癌年輕化！糞便1形狀要小心 醫揭隱藏警訊：腫瘤壓迫

「活下來不容易」綠蠵龜司康脊椎斷裂、滿肚魚鉤休克 獸醫師揭搶救歷程

相關新聞

美極了！彰化花壇虎山巖金針花海怒放 勞動節連假首日擠爆人潮

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，迎接五一勞動節連續假期，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客，造成通往花海的虎山街大塞車，警方在現場實施交通疏導，估計到母親節期間都會有這如此熱況，廟方建議利用晨昏避開車

后里熱門親子遊戲場缺廁所 議員批友善城市淪口號

台中市后里環保公園內的「孩籽世界遊戲場」，自啟用以來竟未設置就近的公廁與清潔設施，導致家長帶孩童如廁需長途跋涉，且玩沙後無處清洗，市議員邱愛珊要求建設局盡速改善，補足最基本的公共配置；市府建設局長陳大

車程省8分鐘！台中高鐵陸橋今起試辦機車雙向通行

台中市交通局宣布，為改善機車族往返高鐵站區交通動線，連接台74線與三鐵共構站區的「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行，評估新措施上路後，預期能有效分流既有車流，平均可縮短約8.5分鐘間，讓市

備孕驚見0.5公分乳癌！AI試管技術助43歲抗癌媽圓夢喜獲麟兒

43歲李女3年前為試管療程備孕，在台中茂盛醫院接受乳房超音波檢查時，意外發現左胸有1顆0.5公分一期「浸潤性乳腺管癌」，所幸在醫療團隊跨科精準治療下，李女成功抗癌，並透過第4代AI人工智慧試管嬰兒技術

44歲清潔工肺癌末期不放下畫筆 安寧團隊助圓夢辦畫展

44歲的周宜祥原與妻子規劃環遊世界，卻在今年初確診肺癌末期，人生驟變。在彰濱秀傳醫院安寧共照團隊協助下，他改以畫筆完成心願，舉辦個人畫展，讓生命在病痛中依然發光。畫展昨開幕，他帶來新作「地藏王菩薩」，

大甲鐵砧山步道施工封閉...親子團客竟硬闖邊坡 險象環生

被譽為大甲後花園的「鐵砧山」，每逢連續假日總是吸引大批民眾前往健行，其中「桂花泉登山步道」更是當地居民與外來遊客健行的熱門好去處；然而，目前該步道入口正進行重要的排水工程，現場已拉起圍欄並張貼施工告示

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。