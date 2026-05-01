備孕驚見0.5公分乳癌！AI試管技術助43歲抗癌媽圓夢喜獲麟兒

43歲李女3年前為試管療程備孕，在台中茂盛醫院接受乳房超音波檢查時，意外發現左胸有1顆0.5公分一期「浸潤性乳腺管癌」，所幸在醫療團隊跨科精準治療下，李女成功抗癌，並透過第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，去年底順利產子圓夢。

李女今以自身經歷鼓勵病友，「不要灰心，只要相信專業、勇敢面對，抗癌成功後，一樣有機會圓媽媽夢！」

李女表示，因晚婚求子心切，向茂盛醫院院長李茂盛求診，沒想到在試管療程前的生理檢查竟診斷出乳癌。當時很震驚，她沒有家族病史，備孕還沒開始就像被判了死刑，無法接受。

乳房外科醫師黃啟瑜表示，李女當時發現的腫瘤極小，僅0.5公分且無淋巴轉移，為一期乳癌5年存活率高達99%。李女經解，隔月切除腫瘤，並同步完成「手術中放射治療IORT」，縮短傳統術後數周往返醫院不便。

黃啟瑜指出，以往癌症患者常面臨「保命或保孕」的兩難抉擇，但現代醫學強調個人化治療。李女在術後穩定追蹤一年後，確認無癌細胞蹤跡，正式重啟試管療程。

茂盛醫院院長李茂盛指出，高齡婦女面臨的最大挑戰是卵子品質下降，因此「精準挑選胚胎」成為成功關鍵。

生殖醫學科醫師林秉瑤說明，李女共取卵三次，經生殖實驗室採用「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術，雖然多數胚胎發育停滯，只有4顆正常胚胎可用，利用AI大數據評分系統精選出2顆較佳的胚胎植入，終於讓其中1顆胚胎順利著床，終於成功受孕，李女在去年底終於平安誕生一名健康男寶。

李茂盛呼籲，35歲以上備孕族群在接受人工生殖療程前，務必全面生理檢查，其中「乳房篩檢」絕對不可或缺。早期乳癌治癒率極高，若能提早發現，病患能在專業跨科團隊的協助下，循序漸進完成癌症治療與生殖計畫，不必為了治病而放棄當媽媽的機會。