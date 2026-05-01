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國1王田交流道南下出口封閉7晚 用路人注意改道
高速公路局中區養護工程分局為辦理瀝青混凝土路面整修工程，將在5月7日、11日到14日、5月18日到19日共計7天，每天夜間9時至隔天清晨6時，封閉國道1號王田交流道南向出口匝道進行施工。
中區養護工程分局表示，在封閉施工期間，行經該路段的用路人可利用改道路線，避開壅塞路段，往烏日改道路線以從國道1號南屯交流道→ 五權西路三段路口左轉→忠勇路→烏日地區。
往大肚改道路線，則可沿國道1號南屯交流道→五權西路3段路口左轉→忠勇路路口右轉→台1乙線→大肚地區。
中分局提醒駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛，且遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利。如遇雨天，則順延擇日同時段實施。
中分局呼籲用路人上高速公路前，請先蒐集相關路況，行駛途中應注意國道資訊可變標誌、收聽警察廣播電臺，或查詢高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 或1968App，以瞭解最新施工路況。
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