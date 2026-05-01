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大葉大學門前分隔島緣石屢釀車禍？駕駛人抱怨1個月薪水飛了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大葉大學校門前的分隔島緣石，據陳姓員林市民指稱至少發生6起車禍。圖／陳姓市民提供
彰化縣大葉大學校門前的分隔島緣石，據陳姓員林市民指稱至少發生6起車禍。圖／陳姓市民提供

彰化縣大葉大學校門前30公尺的分隔島，又發生車輛擦撞意外，駕駛人未受傷，車損花費約5萬元，為此抱怨分隔島緣石設計不當；縣政府工務處今回應，這處分隔島施做多年，將了解此處交通意外後研議改善對策。

陳姓駕駛人向聯合報投訴，日前到大葉大學洽公，等停公車從學校出來並駛入分隔島西側單行道，他啟動車子偏左行駛要進入大葉校門就撞上分隔島緣石，底盤嚴重受損，找拖吊車和修理車子前後花費約5萬元，一個月薪水飛了。

陳姓駕駛人說，事後詢問大葉大學，校方稱分隔島工程不是學校設計和施做，據他追查，此處分隔島緣石至少發生6次碰撞，他是最新發生的一次，不解的是陸續發生擦撞和碰撞，為何主管機關坐視不理都不改善？他建議在分隔島緣石加設一些設施，高度讓駕駛人看得見以保持距離，或是緣石改為塑膠柱警戒桿，即使擦撞也不至發生嚴重事故。

大葉校門前30公尺的分隔島是內政部人本道路專案計畫，根據規定緣石高度以20公分以下為宜；施做單位縣政府工務處回應，這處分隔島完工多年，不清楚先前狀況，將先了解在這裡發生車禍的原因再研議改善方案。

彰化縣陳姓員林市民的車子撞上大葉大學校門前的分隔島緣石。圖／陳姓市民提供
彰化縣陳姓員林市民的車子撞上大葉大學校門前的分隔島緣石。圖／陳姓市民提供

大葉大學 車禍

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