全國蜂蜜大減產六成 彰化縣蜂蜜評鑑報名組數不足仍舉辦

今年國產蜂蜜大減產，和去年相比減少超過五成，蜂農自我安慰幸好去年大豐收可以平衡今年大減產，且雖減產但「共體時艱」不隨物價上漲而調整，產地仍維持原價。

今年春節前少雨，春節後多雨，導致荔枝樹和龍眼樹的花況不理想。彰化縣蜂農蕭家宏今表示，南部龍眼花開四至五成，中部龍眼花開三至四成，荔枝花開較好一點，蜂農3月起採收蜂蜜，和去年相比龍眼蜜產量一成，有的蜂農僅採到0.5成，荔枝蜜狀況稍好，產量約去年的四成。

蕭家宏表示，去年蜂蜜大豐收，部分農家沒完售，今年蜂蜜大減產，經專業儲存的蜂蜜可填補銷售缺口，很多消費者感受原物料上漲，美伊衝突後更明顯，他和多名蜂農朋友因此不調整蜂蜜售價，仍維持1桶5台斤產地批發價1500元，瓶裝後禮盒700公克800元，至於銷售端會不會調價就不得而知。

蜂農周沛鴻說，已連繫全國養蜂協會了解各地蜂密產量現況，結果大家差不多，總體蜂蜜產量合計僅去年四成，蜂農手邊沒足夠的今年新釀蜂蜜，導致舉辦蜂蜜評鑑比賽湊不足100人報名。

周沛鴻較擔心的是國產蜂蜜產量一直無法滿足國人需求，產量足夠時，進口蜂蜜占國內消費市場一半，今年國產蜂蜜大減產，勢必增加蜂蜜進口量，令人擔憂「混蜜」食安問題，消費者必須認明產地，優先購買有生產履歷的蜂蜜。

彰化縣政府農業處表示，今年不止彰化縣，全國蜂蜜產量都很不好，但政府和養蜂團體仍舉辦推廣活動，520世界蜜蜂日在台中舉辦，彰化縣縣蜂蜜評鑑競賽受理報名，縣政府每屆規畫滿20組才辦理，去年28組，今年勉強報名19組，未達舉辦標準，縣政府不能中斷自創品牌「龍爺蜜」行銷活動，決定照常辦理。