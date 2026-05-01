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逛市場也能做環保任務 南投用集點機制讓減塑變得更有感

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾參與「帶袋逛市場」集點活動，憑自備購物袋消費累積點數兌換禮品，提高減塑參與意願。圖／南投縣環保局提供
民眾參與「帶袋逛市場」集點活動，憑自備購物袋消費累積點數兌換禮品，提高減塑參與意願。圖／南投縣環保局提供

南投縣推動市場減塑再擴大，今年新增草屯鎮公有零售市場加入，累計全縣已有6處市場響應，並搭配集點活動與環保袋循環機制，力拚將減塑落實於日常採買，預估可減少66萬2400個塑膠袋使用。

南投縣環保局表示，自民國113年起已在中興新村第一市場、第三市場及光明市場試辦「不主動提供購物用塑膠袋」，後續擴展至南投市公有零售市場及南陽市場，今年再納入草屯市場，逐步建立減塑示範據點。透過制度調整，讓民眾在購物過程中自然減少使用一次性塑膠袋。

為提高民眾參與度，環保局在6處市場設置「環保袋循環箱」，鼓勵民眾捐出家中閒置購物袋或紙袋供他人取用，形成資源共享機制，降低臨時未攜帶購物袋的不便。

此外，今年5月1日至10月31日推出「帶袋逛市場 減塑集點樂」活動，民眾自備購物袋消費滿200元可集1點，單次最高6點，集滿6點可兌換宣導品，12點可換100元連鎖超商禮物卡，各市場每月限量50名。

環保局長李易書指出，活動期間預估可減少約4.5公噸碳排放，強調垃圾減量應從源頭做起，透過改變消費習慣，逐步減少一次性塑膠用品使用，未來也將持續結合市場與社區擴大推動。

對此，不少民眾表達支持。有家庭主婦表示，「本來就習慣自己帶購物袋，現在還可以集點換東西，算是額外小確幸，也比較有動力持續做環保。」也有攤商認為，減少提供塑膠袋後成本確實降低，「長期下來對攤商也是好事」。

也有民眾坦言，「有時臨時經過市場，很難每次都記得帶袋子，雖然有循環箱，但不一定剛好有適合的袋子。」另有長者認為集點機制較複雜，「不太會用，也覺得麻煩」，希望能有更簡單的配套措施。

環保局表示，未來將持續滾動檢討措施，強化宣導與便利性設計，讓減塑不只是政策推動，而能逐步成為民眾生活的一部分。

南投縣6處公有市場設置環保袋循環箱，民眾可自由取用或捐贈購物袋，促進資源再利用。圖／南投縣環保局提供
南投縣6處公有市場設置環保袋循環箱，民眾可自由取用或捐贈購物袋，促進資源再利用。圖／南投縣環保局提供

攤商配合減塑政策，減少提供一次性塑膠袋，逐步改變傳統市場消費習慣。圖／南投縣環保局提供
攤商配合減塑政策，減少提供一次性塑膠袋，逐步改變傳統市場消費習慣。圖／南投縣環保局提供

中興新村 環保 環保局

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