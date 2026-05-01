繼蔡英文後…盧秀燕贈匾「德澤廣被」 水安宮：庇佑市長步步高升

台中市長盧秀燕今天上午到南屯水安宮贈匾「德澤廣被」，引發外界關注。水安宮主祀朱、李、池三府王爺，前總統蔡英文曾在2017年贈匾「神威顯赫」，水安宮董事長官進富今在團拜祝禱時，感謝盧秀燕核定「水安宮捷運站」站名，更公開祈請神明庇佑盧秀燕政躬康泰、順途順遂、步步高升。

盧秀燕今在立委廖偉翔、市議員劉士州、朱暖英、民政局長吳世瑋等人陪同下親赴南屯水安宮贈匾。

水安宮董事長官進富說，他代表廟方誠摯歡迎盧秀燕贈匾，剛剛團拜祝禱時，請王爺公庇佑市長政躬康泰、順途順遂、步步高升。台中捷運水安宮站是盧秀燕核定的，感謝盧秀燕帶領市府團隊對地方的努力。

盧秀燕說，水安宮長期以來非常靈感，投入寒冬送暖助弱勢等公益獲地方肯定，地方仕紳爭取市府贈匾，市府順應民意，並且選擇好日子贈匾。今天農曆3月15日五路財神聖誕，同時也是勞動節，盼神明庇佑地方風調雨順、國泰民安、百業興旺。

盧秀燕指出，她對水安宮有很深感情，一為台中捷運綠線站點命名在廟方與信眾爭取下，她以水安宮是台中特色，且距離捷運這麼近，她核定以廟命名，這是廟方信徒成功爭取來的；二為水安宮廟埕要辦廟會等活動、方便信眾進出，因此市府在地方爭取下，堅持保留廟埕。

民政局長吳世瑋說，水安宮自清康熙年間由漳州先民攜三府王爺令旗來台，在南屯庄溝仔墘開墾奉祀，清光緒5年正式建廟定名，1986年因七期市地重劃遷建至現址，2000年竣工。三層樓宮殿式建築如今與捷運「水安宮站」相互輝映。

民政局說明，水安宮2006年增設財神殿，供奉五路財神及福德正神，隔年再恭迎利市仙官、招財使者入殿奉祀，每年財神爺聖誕祭典皆吸引大批信眾參與。廟方也積極轉型為財團法人組織，更多次獲評績優宗教團體。