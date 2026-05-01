美極了！彰化花壇虎山巖金針花海怒放 勞動節連假首日擠爆人潮

彰化花壇虎山巖金針花海怒放，迎接五一勞動節連續假期，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客，造成通往花海的虎山街大塞車，警方在現場實施交通疏導，估計到母親節期間都會有這如此熱況，廟方建議利用晨昏避開車潮，有更好賞花環境。

花壇虎山巖金針花山位於左側近5分地山丘，栽種有適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，目前種植規模約30萬株適合，約在4、5月間盛開，花期可延續至7月，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，虎山巖金針花季邁入第9年，從最初3萬株擴展至現今30餘萬株規模，已成為臺灣西半部最具指標性的賞花景點之一，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累，美不勝收。

曹忠猷說，虎山巖金針花母親節前後為最佳觀賞期，金針花即是古時的「萱草」母親花，歡迎全國遊客前來虎山巖賞金針花、拜觀音佛祖，祈求全家平安健康，還可就近前往彰化扇形車庫、八卦山大佛及天空步道等北彰化熱門景點，並順道選購花壇在地茉莉花相關農特產品，規劃一日輕旅行路線。

長期關注虎山巖金針花的縣議員李成濟說，預估從今天5月1日勞動節連假到5月10日母親節，金針花即會大開，滿山金黃美景可以期待，希望民眾賞花時，能遵守警方的交管措施，賞花也要依規畫路線，切莫踩踏及摘取金針花，希望賞花能盡興而歸。

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迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影

花壇虎山巖金針花海著藍花楹，別有一番美感。記者劉明岩／攝影

迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影

花壇虎山巖金針花海著藍花楹，別有一番美感。記者劉明岩／攝影

迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影

迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影

迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影

迎接五一勞動節連續假期，彰化花壇虎山巖金針花海怒放，美不勝收，今天連假首日，上午即已擠滿約5千名遊客。記者劉明岩／攝影