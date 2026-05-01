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想尿尿沒廁所！后里熱門遊戲場親子惡夢 議員批友善城市淪口號

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
后里環保公園「孩籽世界遊戲場」自啟用以來，已成為當地熱門的親子休憩據點。圖／台中市建設局提供
后里環保公園「孩籽世界遊戲場」自啟用以來，已成為當地熱門的親子休憩據點。圖／台中市建設局提供

台中市后里環保公園內的「孩籽世界遊戲場」，自啟用以來竟未設置就近的公廁與清潔設施，導致家長帶孩童如廁需長途跋涉，且玩沙後無處清洗，市議員邱愛珊要求建設局盡速改善，補足最基本的公共配置；市府建設局長陳大田承諾將全面檢討，於適當距離內配置完善的服務設施。

邱愛珊表示，「孩籽世界遊戲場」自啟用以來，已成為當地熱門的親子休憩據點，每逢假日人潮眾多，但現場缺乏基本的如廁機能。家長若需帶孩童上廁所，必須步行至公園其他區域，對於控制力較弱的幼童而言，不僅極度不便，更可能造成安全與即時需求的困擾。

邱愛珊強調，「既然公園以親子為主要客群，基礎設施就應以幼童需求為核心進行規劃。」細節才是決定城市友善程度的關鍵。要求市府建設局應評估增設公廁的期程，並納入親子與無障礙設計，同時規劃洗手、洗腳池。她更呼籲市府應建立「特色遊戲場基本設施標準」，避免各區公園出現同樣的規劃疏漏。

除了如廁問題，邱愛珊也點出該遊戲場設有深受孩子喜愛的「砂礫遊戲區」，但現場卻缺乏即時清洗設施。導致孩童玩耍後手腳沾滿沙土無法立即清理， 砂土被帶離遊玩區域，造成周邊步道髒亂，形成多項影響健康及增加清潔維護的成本等延伸問題。

針對地方訴求，建設局長陳大田回應，將全面檢討於適當距離內配置完善的服務設施，並透露目前花田綠廊園區內有一處早期興建的遊客中心，目前功能不彰，部分空間甚至淪為資材或檔案儲放室，確實相當可惜；當下要求養工處重新檢討該建築的功能定位，未來將推動活化再利用，轉型為能提升整體服務品質的休憩空間。

后里環保公園內的「孩籽世界遊戲場」，自啟用以來竟未設置就近的公廁與清潔設施，市議員邱愛珊要求建設局盡速改善。圖／邱愛珊提供
后里環保公園內的「孩籽世界遊戲場」，自啟用以來竟未設置就近的公廁與清潔設施，市議員邱愛珊要求建設局盡速改善。圖／邱愛珊提供

台中市 親子 后里

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