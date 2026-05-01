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拒當邊緣人！台中大安221公頃土地「活化曙光」 鎖定冷鏈、風電產業

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影
台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影

台中市大安區面臨發展受限、人口外流等困境，台中市議員楊啓邦爭取召開「台61線以西地區規劃輕工業或遊憩使用」座談會，強調不能讓海線鄉親守著土地卻無未來，盼透過產業園區規劃，讓大安從邊緣化轉向均衡發展，市府承諾將彙整意見，納入後續國土功能分區調整作業，全力推動大安轉型。

楊啓邦表示，大安區從農業重鎮變「被遺忘的偏鄉」，長期受東北季風與海水倒灌影響，部分農地早已不適耕作，但在國土計畫法下，許多土地被劃為「特定農業區」，受限於相關審查作業要點與土地徵收條例，原則上不同意變更也無法徵收，這些法令束縛導致產業進駐困難，年輕人被迫離鄉。

「我們爭取的是地方的未來！」楊啓邦多次在議會多次提案，要求市府經發局以屏東農業科技園區及桃園農業物流園區為典範，參考其模式，加速環評與土地變更程序，配合在地農業產、製、儲、銷需求，訂定具體的產業規劃與期程。

針對12位里長的聯合陳情，經發局簡報指出，市府初步勘選台61線以西、南至高美濕地保護區，面積約221公頃的範圍作為評估基礎，該區目前屬「樂農休憩策略區」，未來計劃引進金屬製造、航太、離岸風電等輕工業，並結合大安在地特色，發展農產品冷鏈物流及食品加工，推動農業升級。

事實上，該案已歷經多次協調，經發局於114年已將區位勘定計畫送都發局納入鄉村地區整體規劃，並於今年4月的協調會中再次表達支持，目前市府提出以「第六公墓及周邊土地」約16公頃作為優先評估標的，因其中私有地占比近八成，將透過鄰里系統收取開發同意書，加速整合。

與會的龜殼里、中庄里、南庄里、南埔里等里長紛紛表達支持，會場氣氛熱絡。楊啓邦呼籲市府必須加速可行性評估，並定期向地方說明進度，「要讓鄉親看得到進度，大安才不會繼續邊緣化」。

台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影
台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影

台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影
台中海線大安區長期受東北季風與海水倒灌影響，楊啓邦籲市府不能讓海線鄉親守著土地卻無未來。記者黑中亮／攝影

農地 高美濕地 台中市

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