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車程省8分鐘！台中高鐵陸橋今起試辦機車雙向通行

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市交通局宣布，「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行。圖／台中市政府提供
台中市交通局宣布，「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行。圖／台中市政府提供

台中市交通局宣布，為改善機車族往返高鐵站區交通動線，連接台74線與三鐵共構站區的「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行，評估新措施上路後，預期能有效分流既有車流，平均可縮短約8.5分鐘間，讓市民通勤更順暢、省時。

交通局長葉昭甫表示，過去機車族前往高鐵台中站區，須行經中山路待轉高鐵二路，或改道學田路前往，沿途需通過4處號誌路口，尖峰時段經常多次停等，尤其在學田路平交道遇列車通過時，往往要耗費數分鐘等待，市府持續優化交通路網，提升市民通行便利。

葉昭甫指出，交通局回應地方民意期待，經滾動檢討與實地會勘後，高鐵陸橋調整為開放機車雙向通行，必再繞行平面道路，經實際模擬與測試，通行平均可節省約8.5分鐘，對機車族是相當有感的交通優化措施。

交通局說明，已事先完成相關配套改善工程，包括重新調整交通標誌、標線與號誌設計，明確區分學田路、高鐵台中站、平面道路及下匝道等不同方向車流，降低汽機車造成交通瓶頸，提升行駛辨識度，讓用路人能更直覺、安全地通行。

葉昭甫說明，交通局秉持「以人為本」的交通施政理念，積極推動各項交通改善工程，烏日高鐵陸橋雙向開放機車通行將試辦3個月，期間持續蒐集車流數據，並密切觀察尖峰時段汽機車運行狀況，依據實際使用情形進行滾動式檢討與調整，必要時做適時優化交通設施與管理措施，以兼顧效率與安全。

交通局提醒，試辦期間請用路人行經高鐵陸橋時務必遵守現場交通標誌、標線及號誌指示，保持安全車距並減速慢行，共同維護良好交通秩序。市府也持續傾聽民眾意見，檢視各區交通需求，透過創新思維與務實作為，提高整體交通服務品質，打造更安全、更便捷、更有效率的交通環境。

台中市交通局宣布，「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行。圖／台中市政府提供
台中市交通局宣布，「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行。圖／台中市政府提供

台中市交通局宣布，「高鐵陸橋」今起試辦3個月雙向全面開放機車通行。圖／台中市政府提供
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高鐵 機車

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