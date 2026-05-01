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南投市文化路 標線重畫反釀危險

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市文化路原為人本理念，將雙線道重繪成三線道，但未考量周邊障礙物，反易衍生通行風險，市公所接獲民眾反映後，重新調整。圖／縣議員林儒暘提供
南投市文化路原為人本理念，將雙線道重繪成三線道，但未考量周邊障礙物，反易衍生通行風險，市公所接獲民眾反映後，重新調整。圖／縣議員林儒暘提供

南投市文化路近日市公所標線重畫，雙線道調整為三線道後，因空間配置不當與路側障礙未排除，造成行車不便與安全疑慮，引發民怨，有民代在議會質詢反映，認縣警局規畫不當，警方承認，重繪標線立意是「人本交通」出發，但配套有改善空間。

南投縣議員吳棋楠昨在議會質詢，南投市文化路鄰近校園，標線調整原意在提升行人安全，但實際畫設後，車道遭壓縮，機車騎士通行空間不足，甚至被迫貼近路邊電線桿，險象環生，市公所未充分考量現地條件就倉促推動標線變更，衍生民怨。

議員指出，新繪標線將雙線道硬改為三線道，超出道路負荷，導致設計與現況脫節，人本交通不只是理念轉型，還需完整工程配套與審慎評估，若僅作半套，恐衍生新的交通風險、問題。

南投縣警察局交通隊長張瑞忠回應，近年交通政策已由「車本」轉向「人本」，中央也推動校園周邊的交通改善工程，文化路標線調整據此重繪，繪線時由市公所召集交管單位、警方及民代研議，最後由市公所拍板，警方並無標線規劃權，僅提供專業建議。

張瑞忠說，但標線畫設前，若能先行檢視、排除道路兩側障礙物，如電線桿位置，再進行車道縮減與配置，將較能兼顧行車安全與人本需求，避免產生通行風險。

縣警局表示，未來將向市公所建議，標線調整應結合實際路寬與交通條件，強化跨單位協調機制，以提升交通改善措施的安全性與可行性。

車道 南投 行人

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