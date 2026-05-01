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台中公務員荒 都發局缺額26%

聯合報／ 記者陳敬丰朱冠諭／連線報導
台中市都發局的法定編制員額與實際員額落差達二成六，民代質疑人力未補足恐造成現職人員額外工作負擔。圖／台中市政府提供
台中市都發局的法定編制員額與實際員額落差達二成六，民代質疑人力未補足恐造成現職人員額外工作負擔。圖／台中市政府提供

公務員是「鐵飯碗」印象，隨著時代不如往日，台中市部分局處的法定編制員額與實際員額落差大，都發局位列第一，缺額達兩成六，民代認為，人力不足造成現職人員的工作負擔，恐增加離職率，台中市府指出，平均缺額約百分之七點五九，研議放寬年資認定，增加待遇。

桃園市政府的公務員缺額率為百分之二，也有提供專業加給、年資獎金留才。

考選部統計，近年公務員考試報名人數持續下探，去年高考報名人數為三萬兩千人、普考為兩萬五千人，比起前年的三萬六千人、三萬人，有明顯下降，錄取率則提高，高考錄取率百分之二二點八九、普考錄取率百分之十九點三五，都是三十年來新高，主因是科技業、金融業蓬勃發展，吸走人才。

台中市議員發現，市府公務員缺工狀況嚴重，尤其都發局、建設局、水利局等高度專業化的局處，需要專業人才，但缺額卻很高。

民代指出，台中市建設局、水利局、都發局的缺額率在百分之十三至廿六間，以都發局最多，人力不足的狀態下，現職人員需加班補足，造成公務員過勞、增加離職率、也讓行政效率不彰。

台中市府人事處表示，全市府平均缺額率百分之七點五九，工程類局處缺額較高，為爭取工程人員待遇，已兩度向行政院建議，放寬認定一、二級機關間遷調的工程人員年資計算；各局處人事費根據主計總處規定不得流用，市府會研議後適時向中央建議。

桃園市政府的公務員缺額率約百分之二，以工程、社政、衛政等機關高，除內陞、外補，也透過提報考試分發、寬估土木工程類科考試職缺、專技人員轉任等方式，補實人力。

另從前年起，增加專業加給三千元、新定「工程人員留任獎金支給表」，依連續任職的年資，發放三萬元至六萬元的留任獎金，也將工程獎金上限提高為五萬五千元，直接從事工程業務人員發給限額由十三萬元提高至十六萬元。

桃園市府表示，為提升留任意願，另向行政院爭取編制員額增加人力，配合中央推動地方機關職務列等調整，提高二級機關職務列等暢通陞遷管道。

離職 台中 公務員 缺工 加班

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