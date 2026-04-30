快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

與台中漁民座談 何欣純：港務盈餘回饋應讓地方更有感

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談。圖／何欣純辦公室提供
台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談。圖／何欣純辦公室提供

台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談，何欣純主張，台中港長年在地經營，港務盈餘回饋應讓海線地方更有感，未來可比照台北港模式，研議將一定比例資源留在海線，用於地方建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金。

今天座談會邀請農業部次長黃昭欽、漁業署署長王茂城、台灣港務公司等單位對談地方需求，何欣純表示，梧棲漁港是中部重要漁產交易據點，對漁船停泊、漁獲交易、漁民生計及海線產業發展都具有關鍵影響，未來應擴大中央地方合作，加速改善港區環境與漁業服務機能，讓梧棲漁港朝智慧化、現代化及國際觀光漁港邁進。

何欣純表示，她是海線清水的媳婦，對台中海線有深厚情感，非常重視漁民朋友長期辛苦打拚的需求，梧棲漁港近年雖已陸續推動建設，但隨著漁業型態轉變、觀光需求提升，現有設施仍面臨不足。梧棲漁港近年已爭取製冰廠、冷凍廠等重要建設，工程經費合計約4.6億元，解決過去漁獲用冰及冷凍保鮮必須仰賴外縣市的問題。

何欣純說，未來若能進一步推動港區整體改善，可提升漁民作業環境，亦能帶動海線觀光新廊帶，串聯高美濕地、三井Outlet、台中海洋館及離岸風電產業等周邊資源，帶動大海線快速發展。

何欣純表示，漁業是海線的根，休閒觀光則是海線的未來，梧棲漁港更應成為兼具漁業服務、地方觀光、產業推廣與城市品牌的現代化漁港；她主張，台中港長年在地經營，港務盈餘回饋應讓海線地方更有感，未來可比照台北港模式，研議將一定比例資源留在海線，用於地方建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金等，讓海線鄉親真正共享港區發展成果。

台中區漁會今天在座談中提出梧棲漁港整體建設需求，包含港池清淤、直銷中心整修、餐飲區空調改善、漁業服務中心興建、港區觀光服務與環境改善，及基礎設施改善等六大項目。何欣純表示，這些都是漁民與港區發展最實際的需求，一定會協助爭取經費，逐步推動落實。

台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談。圖／何欣純辦公室提供
台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談。圖／何欣純辦公室提供

何欣純 漁民 台中 梧棲 漁業署 農業部

延伸閱讀

CIP深耕台灣！渢妙攜手東海大學、逢甲大學深化產學合作 擴大社區合作

港務公司落實永續治理 臺灣港群邁向永續新紀年

從5處到50處！臺中公托倍倍增　用城市的愛陪孩子長大

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

相關新聞

與台中漁民座談 何欣純：港務盈餘回饋應讓地方更有感

台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談，何欣純主張，台中港長年在地經營，港務盈餘回饋應讓海線地方更有感，未來可比照台北港模式，研議將一定比例資源留在海線，用於地方建設

台中更換LED路燈用電量不減反增？建設局澄清：2個月省1800萬度

台中市政府近年積極汰換傳統路燈為LED燈，截至去年底汰換11.3萬盞鈉光燈。民代指出，台中市路燈售電量2021年到2024年增加112萬度，是六都中唯一增加的城市，似乎看不到換燈成效；建設局澄清，20

清水清潔隊員依規勸導被打傷 台中市環保局：加強執勤安全防護

台中市清水區清潔隊日前在定點收運垃圾時，隊員勸導一名男子勿將廢棄布料丟到垃圾車，對方不理會，區隊班長到場了解時，男子失控打傷班長，台中市環保局今天表示，已報警處理。

連2年配不成…未婚聯誼陽盛陰衰 彰化芳苑活動今年強調「來認識就好」

彰化縣芳苑鄉一群在地農漁牧青農，舉辦「風灣的船」活動聯手打造彰化芳苑美學，今年邁入第三年，第二天活動今年不再強調未婚聯誼；補助單位芳苑鄉公所今表示，過去兩年報名陽盛陰衰，始終無法一對一，因此開放給青年

彰化市擬發兒童生日禮金「每年1萬元」 代表會今審議退回

彰化市公所日前向彰化市民代表會提出「兒童生日禮金」發放自治條例草案，規畫針對六歲以下兒童，每年發放一萬元生日禮金，累計最高可領六萬元。不過該案今日在代表會臨時會審議後決議撤回，公所將依意見修正內容後再

彰化家扶公務車近20年冷氣壞、零件停產還常拋錨 圓夢團捐新車

彰化家扶中心公務車服務涵蓋各縣角落，車輛耗損大，因車齡近20年，時常碰到零件無法換，開車時還因沒有冷氣吹只能開窗透氣，彰化縣圓夢行善團得知後發起捐車，一個月時間籌的足夠經費，今天捐贈一輛全新9人座公務

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。