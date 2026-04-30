與台中漁民座談 何欣純：港務盈餘回饋應讓地方更有感

台中市長參選人、立委何欣純今天在梧棲漁港漁民活動中心辦理台中在地漁民座談，何欣純主張，台中港長年在地經營，港務盈餘回饋應讓海線地方更有感，未來可比照台北港模式，研議將一定比例資源留在海線，用於地方建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金。

今天座談會邀請農業部次長黃昭欽、漁業署署長王茂城、台灣港務公司等單位對談地方需求，何欣純表示，梧棲漁港是中部重要漁產交易據點，對漁船停泊、漁獲交易、漁民生計及海線產業發展都具有關鍵影響，未來應擴大中央地方合作，加速改善港區環境與漁業服務機能，讓梧棲漁港朝智慧化、現代化及國際觀光漁港邁進。

何欣純表示，她是海線清水的媳婦，對台中海線有深厚情感，非常重視漁民朋友長期辛苦打拚的需求，梧棲漁港近年雖已陸續推動建設，但隨著漁業型態轉變、觀光需求提升，現有設施仍面臨不足。梧棲漁港近年已爭取製冰廠、冷凍廠等重要建設，工程經費合計約4.6億元，解決過去漁獲用冰及冷凍保鮮必須仰賴外縣市的問題。

何欣純說，未來若能進一步推動港區整體改善，可提升漁民作業環境，亦能帶動海線觀光新廊帶，串聯高美濕地、三井Outlet、台中海洋館及離岸風電產業等周邊資源，帶動大海線快速發展。

何欣純表示，漁業是海線的根，休閒觀光則是海線的未來，梧棲漁港更應成為兼具漁業服務、地方觀光、產業推廣與城市品牌的現代化漁港；她主張，台中港長年在地經營，港務盈餘回饋應讓海線地方更有感，未來可比照台北港模式，研議將一定比例資源留在海線，用於地方建設、環境改善、居民健康福利及學生獎助學金等，讓海線鄉親真正共享港區發展成果。

台中區漁會今天在座談中提出梧棲漁港整體建設需求，包含港池清淤、直銷中心整修、餐飲區空調改善、漁業服務中心興建、港區觀光服務與環境改善，及基礎設施改善等六大項目。何欣純表示，這些都是漁民與港區發展最實際的需求，一定會協助爭取經費，逐步推動落實。