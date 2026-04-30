台中更換LED路燈用電量不減反增？建設局澄清：2個月省1800萬度

台中市政府近年積極汰換傳統路燈為LED燈，截至去年底汰換11.3萬盞鈉光燈。民代指出，台中市路燈售電量2021年到2024年增加112萬度，是六都中唯一增加的城市，似乎看不到換燈成效；建設局澄清，2024年開始已有下降，今年1到2月就比過去省了約1800萬度電。

台中市政府2016年開始大規模汰換水銀路燈為LED燈，2024年起再推動路燈換裝工程，將高耗能的鈉光燈換為新式LED燈，預計今年底完成全市26萬盞燈的全面汰換，不只亮度提升3倍左右，也可以節省耗電，預估每年可減少約1.3億元電費支出。

國民黨議員陳文政今天質詢指出，根據台電的各縣市路燈用電統計，台中市路燈售電量2021年是2億744萬度，2024年是2億857萬度，3年增加113萬度看似不多，但其他五都都是下降，台北減少741萬度、新北減少915萬度、桃園減少119萬度、高雄減少2891萬度，台南更是減少5834萬度。

陳文政表示，路燈照明關係到夜間的交通安全與治安，當然支持市府投入經費汰換為新式路燈，但政策推動不能只停留在「有沒有換」，應更仔細檢視成效，如果市府真的積極汰換為更省電的LED燈，為何這幾年用電量不減反增？市府應追求更有效率的發電，加速LED換裝。

建設局長陳大田答詢說，用電量上升是2021年到2024年間，當時台中有幾個重劃區完成，加上道路增闢，路燈數量上升，才會出現用電增加的狀況；2024年起推動新式LED燈換裝之後，這兩年已經看到明顯成效，今年1月到2月用電量減少1800萬度電。

陳大田表示，按照推估，全部換裝完成後，每年可省下約8000萬度電、1.3億元電費，此外換燈成果也能量化為碳權，市府已成功註冊環境部自願減量專案，帶未來完成監測、查驗與審核，預計首批專案10年內可取得3000公噸二氧化碳當量碳權，整體潛在收益約6000萬到8000萬元。