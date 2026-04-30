清水清潔隊員依規勸導被打傷 台中市環保局：加強執勤安全防護

台中市清水區清潔隊日前在定點收運垃圾時，隊員勸導一名男子勿將廢棄布料丟到垃圾車，對方不理會，區隊班長到場了解時，男子失控打傷班長，台中市環保局今天表示，已報警處理。

台中市環保局今天說明，清水區清潔隊4月27日晚間在下楠仔橋執行定點收運時，一人欲將廢棄布料違規丟棄至垃圾車，經隊員勸導仍堅持違規，區隊班長到場了解時，民眾失去理性而出手攻擊，導致班長手臂紅腫，所幸無大礙。環保局當下立刻報警處理，交由警方偵辦中。清水警分局表示，已接到通報，被害人未到場製作筆錄。

環保局指出，環保局依規僅收運已附徵清除處理費的一般家戶垃圾，工廠製程產生的垃圾屬「事業廢棄物」，應自行付費委託合法清除機構清理。事發後，環保局除慰問受傷同仁，也將加強執勤安全防護措施，呼籲民眾配合垃圾分類規定，維護第一線人員安全與環境秩序。