連2年配不成…未婚聯誼陽盛陰衰 彰化芳苑活動今年強調「來認識就好」

彰化縣芳苑鄉一群在地農漁牧青農，舉辦「風灣的船」活動聯手打造彰化芳苑美學，今年邁入第三年，第二天活動今年不再強調未婚聯誼；補助單位芳苑鄉公所今表示，過去兩年報名陽盛陰衰，始終無法一對一，因此開放給青年男女參加，來認識就好。

「風灣的船」發起單位天香羊肉爐業者吳宜家說，舉辦活動的初心很單純希望芳苑在地年輕人透過餐會認識彼此，後來設計師、攝影師加入，以美學為主要元素搭起交流平台來推廣芳苑鄉特色，消費者到產地跟一級生產者面對面，認識餐桌上食物來源，安心、好吃，以後就會指名採購芳苑鄉農特產品。

吳宜家表示，「風灣的船」舉辦理念和方式獲得芳苑鄉公所注意，希望串連鄉公所的未婚聯誼活動，因此「風灣的船」第二天活動舉辦未婚聯誼，過去兩年報名的女性朋友約16、17人，男性20人額滿，無法一對一，這種情況在全國很多未婚聯誼發生過，不只在芳苑，鄉公所今年改變方式，開放青年男女參加，不限定未婚聯誼。

鄉長林保玲說，鄉內從事農、漁、牧、蔬果種植的青農結合起來，建立認識芳苑鄉的平台，鄉公所補助鄉民參加，未婚聯誼也是希望年輕鄉民共譜戀曲，婚後留在家鄉，只是女性比較害羞，報名人數無法額滿，連續兩年有男士落單，因此今年訂在5月中旬舉辦的第二天活動不再標榜未婚聯誼，鄉公所歡迎年輕男女洽詢，設籍芳苑鄉有優惠。

無獨有偶，彰化縣北斗觀光產業促進會去年舉辦第一屆七夕未婚聯誼，男士報名超過300人，小姐報名60人，女性全部「錄取」，男士經主辦單位審查資料，比照女性錄取60名以便配對；促進會秘書長吳季冰說，今年預訂9月26日舉辦第二屆，有興趣的青年男女可預留時間參加。