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彰化市擬發兒童生日禮金「每年1萬元」 代表會今審議退回

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所日前向彰化市民代表會提出「兒童生日禮金」發放自治條例草案，該案今日在代表會臨時會審議後決議撤回。記者林敬家／攝影
彰化市公所日前向彰化市民代表會提出「兒童生日禮金」發放自治條例草案，該案今日在代表會臨時會審議後決議撤回。記者林敬家／攝影

彰化市公所日前向彰化市民代表會提出「兒童生日禮金」發放自治條例草案，規畫針對六歲以下兒童，每年發放一萬元生日禮金，累計最高可領六萬元。不過該案今日在代表會臨時會審議後決議撤回，公所將依意見修正內容後再行提案。

該案由市代周平與多名代表於去年底臨時會中提出，獲得超過20名市代連署支持，後續由市公所研擬草案並送交代表會審議。

根據草案內容，設籍彰化市且六歲以下之兒童及其監護人其中一方，須連續設籍滿一年以上，始可申請生日禮金，並採每年申請制，每名兒童每年限領一次。市公所初步估算，明年若上路，約有9千多名兒童受惠，發放金額合計將超過9千萬元。

彰化市代表會主席陳文賓表示，代表會對於因應少子化、鼓勵生育的政策方向基本認同，但認為禮金不宜直接以現金方式發放，建議改採禮券或類似縣府「童萌卡」模式，限定用於兒童相關消費，以確保實質用在孩童身上，同時也希望草案內容能更明確，作為長期制度依據。

此外，也有民眾質疑發放對象僅限學齡前幼童，並非草案上的「兒童」定義。對此，市公所表示，政策主要目的是鼓勵生育並減緩人口流失，因此優先針對1至6歲幼兒設計。

彰化市長林世賢指出，近年市政建設逐步推動、財政結餘改善，在量入為出的前提下，規劃兒童生日禮金，希望減輕家庭育兒負擔並提升生育意願。

市公所表示，經代表會討論後，原則上支持幼兒照顧的草案方向，但對部分草案文字內容仍有不同意見。為使政策更完善，代表會表決通過請公所先行撤回本案，修改相關文字如就發放方式及執行機制完成修正後，再提案審議。

彰化 少子化

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