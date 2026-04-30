彰化家扶公務車近20年冷氣壞、零件停產還常拋錨 圓夢團捐新車

彰化家扶中心公務車服務涵蓋各縣角落，車輛耗損大，因車齡近20年，時常碰到零件無法換，開車時還因沒有冷氣吹只能開窗透氣，彰化縣圓夢行善團得知後發起捐車，一個月時間籌的足夠經費，今天捐贈一輛全新9人座公務車給彰化家扶，協助改善第一線服務困境。

圓夢行善團成立不到5年，約有300多名會員，會長謝紅玉表示，團內不少成員同時也是彰化家扶委員，長期投入公益。去年得知家扶車輛頻繁在半路拋錨，不僅影響社工安全，也讓物資配送受阻，因此發起捐車行動。會員們依能力響應，從數千元到數萬元不等，最終募得約138萬元，順利購置新車，期盼未來滿載關懷，擴大服務能量。

彰化家扶中心主任王震光指出，原有公務車車齡已達18年，曾在高速公路上拋錨，維修零件甚至需透過網路平台尋找。新車投入後，將用於接送孩童上下課、參與才藝活動及物資運送，大幅提升服務品質與安全性，也讓社工執行業務更有保障。