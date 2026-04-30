每天相驗遺體...深知工地安全重要性 台中檢察大樓工程簽立職安宣言

為解決台中地檢、台中高分檢辦公環境老舊擁擠，造價34億元「台中地區檢察大樓」2024年動土，地上9樓結構已完成，施工進度達38%；有鑑於檢察官工作包括相驗遺體，不時見證公安死亡意外，中檢就新建廳舍職業安全採高標準，昨簽署職安衛生宣言，要求落實風險預防規範。

台中地檢辦公環境嚴重不足，仍有100多位書記官擠在舊有贓物庫辦公，經檢方多年奔走、爭取預算，「台中高分檢暨台中地檢署擴遷建新建工程」2024年3月動土，預計2027年落成。

由於檢察官負責第一線相驗非自然死亡案，不少人都目睹公安意外身亡遺體，更包括台中近年全聯大火、新光氣爆等嚴重事故，偵查後發現違反職安規定，因此中檢、中高分檢辦公廳舍工程，對公安、職安均採高規格要求。

中檢檢察長洪家原、擔任工程督導小組召集人的主任檢察官洪國朝等，29日赴工地舉行「職業安全衛生宣言」簽署儀式，與專案管理、設計、監造及施工團隊，表達職業安全衛生規範、落實工地風險預防與安全管理決心。

中檢說，辦公廳舍擴遷建工程規劃、施工，由台灣世曦工程顧問、成中恆營造公司團隊，從「源頭安全設計」及「施工本質安全」雙軌並進，依工程特性、潛在危害編列專款安全衛生經費。

包括導入模組化工作平台，以降低開口及高處作業墜落風險，並運用智慧安全帽結合IoT物聯網技術，在局限空間、外牆泥作、高空作業車及吊掛等高風險作業時，即時掌握作業人員身體狀況、所在位置及異常墜落情形。

中檢說，為使工安管理從「制度落實到現場」，施工團隊強化施工架、高處作業的目視化管制作為並以大數據、即時影像監控工地動態；外部施工架分別設紅、綠燈號，區分各樓層施工架是否已完成檢查，讓工人、包商、監造及查核人員進入時，能清楚辨識可施工區、禁止使用範圍。

洪家原表示，公共工程負有示範責任，各參與單位應將安全管理視為工程執行前提，而非附屬程序，並以源頭管理、智慧防災、走動管理、全員參與為核心。