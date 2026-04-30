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10元公車倒數結束 南投6673南下新動線明天迎「票價現實考驗」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投唯一的南向客運路線將在5月1日取消優惠，恢復正常票價。圖／南投監理站提供
南投唯一的南向客運路線將在5月1日取消優惠，恢復正常票價。圖／南投監理站提供

南投縣新闢公路客運6673路線，串聯草屯、南投市至高鐵彰化站與台鐵田中站，補足南投長期南下公共運輸缺口。試營運期間每趟10元優惠至4月30日止，5月1日明天起恢復25至105元票價，後續運量變化備受關注。

南投縣過去公車路網多往台中，南向交通不足，縣府積極回應地方需求，在立委游顥協助爭取及交通部公路局台中區監理所支持下，促成新路線上路，強化跨縣市運輸連結。

台中區監理所指出，6673路線自今年1月21日通車，初期採9人座車營運，每日9趟往返共18班次。為培養客源，試營運期間提供全線單趟10元優惠，吸引民眾搭乘。

南投監理站統計，自通車至4月中旬止，累計約5000人次搭乘，平均乘載率約57%，旅客多以往返高鐵彰化站及台鐵田中站轉乘為主，顯示已具初步客源基礎。

隨優惠措施結束，5月1日起恢復正常票價，全票25元至105元、半票約半價，其中草屯至台鐵田中站全票為105元，後續運量變化將作為是否調整班次的重要依據。

南投監理站長陳洽文表示，票價恢復後服務品質不變，將持續觀察旅運需求，滾動檢討班次配置與營運模式，提升公共運輸使用率。

游顥 台中 高鐵

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