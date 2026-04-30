從AI運用到家電維修 彰化勞動大學開課最低30元低門檻學技能

彰化縣政府首度推動「彰化縣勞動大學」，開設多元實務課程，從短影音拍攝與剪輯、AI工具應用，到家電維修、理財規劃及皮革手作等內容。課程採每小時60元計費，首年全面5折優惠，最低每小時30元；另針對獨力負擔家計者及中高齡失業者等族群，提供全額補助。

彰化縣長王惠美表示，彰化過去以勞力取向的傳統產業為主，隨著AI科技崛起，提升勞工職場競爭力成為關鍵。勞動大學規劃「技能培力、創新創業、資訊數位、商管財經、智慧生活及健康保健」6大領域，課程涵蓋專業技能、數位應用與創業實務等面向，預計訓練人次可突破1600人。

彰化縣產業總工會理事長施能貴表示，勞動大學的成立為勞工提供更多安全感與選擇，多學一項技能，就多一條出路，鼓勵落實「活到老、學到老、賺到老」的精神。

縣府指出，勞動大學校本部設於彰化縣農會大樓4樓，南彰分校設於員林市，今年開設逾30門專業課程及56堂紓壓與運動課程。第一學期自5月1日至5月15日開放線上報名，5月20日公告錄取名單，第二學期預計8月開放報名。