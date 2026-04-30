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公務員缺工惡化…台中都市發展局缺額超過四分之一 民代籲提高獎金

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市工程相關局處缺工嚴重，都發局缺工超過26%，議員建議提高獎金。市府表示公務員缺工是全國性問題，會研議是否提高獎金。資料照／台中市政府提供
台中市工程相關局處缺工嚴重，都發局缺工超過26%，議員建議提高獎金。市府表示公務員缺工是全國性問題，會研議是否提高獎金。資料照／台中市政府提供

近年公務員鐵飯碗」愈來愈不吃香，缺工問題嚴重，台中市政府多局處有缺額，都市發展局尤為嚴重，缺額高達26%，在職人員經常加班，撐不下去辭職，形成惡性循環。議員呼籲市府盡快補足人力，並提高獎金等誘因；市府表示，公務員缺工是全台現象，會研議增加獎勵。

考選部統計，近年公務員考試報名人數持續下探，2025年高考報名人數剩下3.2萬人、普考更跌到2.5萬人，錄取率則相應上升，高考錄取率22.89%、普考錄取率19.35%，雙雙創下30年新高，主因是科技業、金融業蓬勃發展，相關專業人才更願意投入民間企業。

民進黨台中市議員林祈烽、施志昌今聯合質詢，林指出，台中市公務員缺工嚴重，特別是都發局、建設局、水利局等高度專業化的局處，擁有相關能力的人才，在民間企業能獲得的薪酬遠高於市政府；建設局法定編制284人，實際員額僅246人，水利局編制156人，實際員額134人。

林祈烽表示，都發局缺工的狀況尤其嚴重，法定編制199人，實際員額147人，短缺52人，人力缺口約26%，導致目前局內的公務員須分攤這四分之一缺額的工作量；他經常和這些局處聯絡，有時候發現公務人員晚上10時還在加班，就算是責任制，也有過勞風險。

林祈烽強調，市府應重視缺工問題，前陣子都發局就因為「土方之亂」人仰馬翻，許多業務如申請建照、使照都大排長龍，不是公務員不辦，而是真的沒有人；這不僅影響公務員身心狀態，也會拖慢台中市政，都市發展局人力不足，城市還怎麼發展？

林祈烽說，市府雖擴大招募約聘僱人員，一年一聘人員資質不穩定，也無法處理高專業業務；能否透過加給、津貼，比如工安獎金、激勵獎金，實質鼓勵公務人員？事實上，都發局去年就有將近3000萬元人事費用發不出去，在市府補齊缺額之前，應該用這些發不出去的錢善待還在崗位上的公務員。

台中市副市長黃國榮答詢表示，公務員缺工是全國性問題，台北市比台中市更嚴重，且不只是工程單位，各局處都有類似的問題；要根本性解決，還是要請中央調整公務員薪資，此外社會要更尊重公務員，議員建議的激勵獎金如果可行，也會有幫助，市府會研議辦理。

台中市 鐵飯碗 高考 公務員 缺工

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