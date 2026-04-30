雙線變三線竟更危險 南投市文化路「人本交通」反成壓縮空間

南投市文化路近日市公所標線重畫，雙線道調整為三線道後，因空間配置不當與路側障礙未排除，造成行車不便與安全疑慮，引發地方民怨。縣議員吳棋楠今在議會質詢時直指規劃欠周延，要求檢討決策過程與執行細節；警方則回應，政策方向為人本交通無誤，但配套確有改善空間。

吳棋楠指出，文化路鄰近校園，標線調整原意在提升行人安全，但實際畫設後，車道遭壓縮，機車騎士通行空間不足，甚至被迫貼近路邊電線桿，險象環生，批評市公所未充分考量現地條件，就倉促推動標線變更，導致民眾抱怨不斷。

南投縣警察局交通隊長張瑞忠答詢表示，近年交通政策已由「車本」轉向「人本」，中央也推動校園周邊交通改善工程，文化路標線調整即在此脈絡下進行。相關標線規劃在會勘階段，由市公所召集交管單位、警方及地方民代共同討論，但最終仍由市公所決定，警方並無標線規劃權，僅能提供專業建議。

張瑞忠也坦言，此次標線畫設前，若能先行檢視並排除道路兩側障礙物，如電線桿位置，再進行車道縮減與配置，將較能兼顧行車安全與人本需求，避免產生通行風險。

議員質疑，雙線道硬改為三線道，已超出道路負荷，導致設計與現況脫節，顯示整體規劃與前置評估不足。對此，警方表示，未來將持續向主管機關建議，標線調整應結合實際路寬與交通條件，並強化跨單位協調機制，以提升交通改善措施的安全性與可行性。

議員表示，人本交通推動不僅是理念轉型，更需仰賴完整工程配套與審慎評估，否則恐流於形式，甚至衍生新的交通風險。

南投市文化路標線劃設複雜，經民眾反映後，市公所已經重新調整。圖／南投市公所提供