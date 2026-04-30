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谷關七雄唐麻丹山步道支線蝴蝶谷步道 今天重新開放

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為裡都溪的自然景色。圖／林業保育署台中分署提供
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為裡都溪的自然景色。圖／林業保育署台中分署提供

台中市和平區登山熱門路線谷關七雄之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」深受山友喜愛，歷經整建後，今天起全面開放。

林業保育署台中分署表示，蝴蝶谷步道1.4K 處的木棧橋因右側邊坡地質不穩定，長期遭受崩落塊石的重擊，致橋樑結構嚴重損毀而無法通行。為徹底解決該路段的落石風險，該分署邀請專家多次進行現勘與評估後，決定捨棄存在安全疑慮的路徑，重新規劃改線工程，避開潛在危險區域，並依地形重建路基與防護設施，全面提升步道安全性。

整建過程，施工團隊秉持生態友善原則，盡量降低對周邊自然環境的干擾，保留沿線闊葉林景觀。改線後的步道除強化安全設施外，也開展出全新視野，讓山友可從不同角度欣賞裡都溪的自然風光，感受山林之美。

林業保育署台中分署提醒，唐麻丹山步道整體難度適中，通往蝴蝶谷瀑布的路段仍有明顯高低落差，建議民眾行前審慎評估自身體能，穿著合適登山裝備。春夏季山區氣候多變，午後易有陣雨，請提早出發並注意行程安全。相關最新步道資訊，請至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢。

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為蝴蝶谷瀑布。圖／林業保育署台中分署提供
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為蝴蝶谷瀑布。圖／林業保育署台中分署提供

台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為蝴蝶谷2號橋。圖／林業保育署台中分署提供
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今天起全面開放，圖為蝴蝶谷2號橋。圖／林業保育署台中分署提供

谷關 台中市 瀑布

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