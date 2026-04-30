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彰化八卦山天空步道 維修進度惹議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
今年三月封閉維修的彰化八卦山天空步道一期，彰化縣議員楊子賢指稱至今五十多天一直未施工，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供
今年三月封閉維修的彰化八卦山天空步道一期，彰化縣議員楊子賢指稱至今五十多天一直未施工，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供

今年三月封閉維修的彰化八卦山天空步道一期，民代指稱至今五十多天未見施工，建議採分段施工、分段開放，避免工程延宕造成民眾不便。縣府城觀處表示，分段施工將導致施工機具與民眾休憩動線重疊，增加安全風險，仍以「一次到位、全線開放使用」為宜。

縣議員楊子賢說，彰化八卦山天空步道一期全長約一公里，二期延伸工程今年二月完工，讓步道全線連接，總長達一點七五公里，重登全台最長的天空步道寶座，隨即一期封閉維修，至今將滿兩個月，發現步道拉起封鎖線，卻未見明顯施工進度。

他強調，近期適逢雨季，戶外工程施作確實有難度，但城觀處不能放任進度停擺，應要求承包商在兼顧效率與品質的前提下，縮短步道封閉的空窗期，以免陷入長期閒置的疑慮，要求城觀處建議廠商評估依七處出入口採取「分段完工」可行性，避免採「全線封閉」至工程結束方式，對影響民眾的使用降到最低。

縣府城觀處回應表示，天空步道一期面板改善工程預定今年八月卅日完成並開放使用，由於施工涉及大量鋼板搬運與全線防滑塗層噴塗作業，材料運送及機具施工動線必須依賴步道兩側進出，若採取分段施工，將導致施工機具與民眾休憩動線重疊，反而增加使用者安全風險。

此外，維修的步道僅一公里，分段施工也會導致工序破碎、增加搬運成本，影響整體完工時程，因此「一次到位、全線開放使用」的施工方式，仍是最能確保安全且兼顧效率的做法。

彰化

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