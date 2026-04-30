數量冠全國 台中監視器近8成老舊

台中市設有三萬兩千支警用監視器，數量居全國之冠，不過其中近八成老舊，無法透過ＡI分析人像或車牌，警方辦案往往得調閱民間監視器。民代呼籲警方盡速汰換，否則影響辦案效率、無法跟上時代；警局表示，預定四年編列卅九億元逐步汰換。

民眾黨議員江和樹質詢表示，現在辦案非常依賴監視器，尤其警力不足、台中市人口又一直增加，需要以監視系統結合ＡI提升辦案效率；監視器不能贏在數量、輸在未來，建議市府大力投入，台中一年科技執法開罰收入廿一億元，用於投資監視器相信沒人有意見。

民進黨議員陳雅惠指出，中市將近六成監視器使用超過十年，基層經常接獲陳情，民眾發生事故後向警方調閱監視器，畫面模糊、設備故障，還得自行向事發處附近的店家、住戶調閱私設監視器；警方雖然宣稱監視器設備妥善率超過百分之九十九，卻沒有納入影像清晰度與辨識能力。

民進黨議員張芬郁說，警方去年整合民間與其他公部門的監視器鏡頭三千三百一十四支，協助偵破的刑案件數竟然提升百分之一二八，數字令人難以相信，也側面說明警方自身的監視器效力不彰；同黨議員蕭隆澤、謝家宜、陳淑華都要求警方盡速汰換監視器。

台中市警察局長吳敬田答詢說，他縣市監視器大多有上百萬畫素，台中部分監視器只有約卅萬畫素，確實存在問題；警局二○二四年二月提出十年汰換計畫，最近又提出新的計畫，預計四年內編列卅九億元汰換監視器，並加入ＡI系統，今年已編列三點四億元，預計汰換一百八十六組、超過九百支監視器鏡頭。

台中副市長鄭照新說，目前台中監視器類比式居多，警局已提出相關方案，並與數位發展局合作，希望結合數目優勢和新建科技，也有拜訪著名光學產業龍頭企業，聽取民間建議，相信會研擬出活化攝影機的方案。