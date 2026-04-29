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弱勢媽媽捨不得買內衣 彰化慈善團體將送「女性內在美」
彰化縣快樂天堂基金會將為弱勢家庭媽媽們準備母親節貼心禮物，基金會董事長張雪如表示，5月10日將在服務處發送「女性內在美」，只要是中低收入戶、或持村里長清寒證明者都可領取價值逾千元的一套內在美。
縣議員張雪如表示，許多弱勢家庭媽媽省吃儉用，連內衣褲都穿好幾年，尤其近年通貨膨脹嚴重，一套內衣褲動輒上千元，有些媽媽都捨不得換新的內在美，讓他們很心疼，為了替這些辛苦的媽媽送暖，基金會準備了全新女性內衣褲將送給弱勢家庭的媽媽。
張雪如說，5月10日下午1點到4點在員林市員水路的服務處將發送全新「內在美」給弱勢媽媽，全縣的中低收入戶媽媽都可以來領取，每人限領一套，希望在母親節「用愛傳遞溫暖」，也慰勞媽媽們的辛勞。
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