豐原林務局宿舍群北區修復 打造林業文化新亮點

見證台灣中部百年林業發展歷程的「豐原林務局宿舍群」北區，5月將開工修復，預定2028年完工，將串聯八仙山國家森林遊樂區生態旅遊軸帶，打造豐原最具代表性的林業文化新亮點。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿表示，此工程不僅為建築修復工程，更著重在將林業歷史融入現代生活。並與地方代表針對後續營運規劃進行意見交流及溝通，期許未來建築群的再生利用能符合地方期待。

林業保育署台中分署表示，「豐原林務局宿舍群」為1927年八仙山林場的營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建的職員宿舍。台中市政府在2015年公告登錄為歷史建築群，其構材皆為台灣檜木製造，為見證豐原林業發展的重要文化資產，極具歷史價值意義。

此次進行修復的陽明街北區建築群，屬行政院核定的中長程計畫，工程總經費約新台幣7968萬元，工程將秉持「修舊如舊」原則，保留其原始風貌與歷史記憶，延續林業文化的內涵。位於北區的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」已完成修復並於去年對外開放，未來將與宿舍群北區整體規劃整合，重現林業歷史風華，提供更完整的文化體驗。