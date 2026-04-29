南投清除街頭違規廣告 民眾拆1公斤換50元禮券

南投縣環保局延續推動「拆貼大作戰」活動，今年12月31日前，民眾拆除違規設置的紙板、紙張、珍珠板、布條等廣告物，經秤重達1公斤即可兌換50元禮券，各鄉鎮市限量100份。

南投縣政府環境保護局去年推出「拆貼大作戰」，民眾拆除縣內違規張貼的小廣告如紙板、珍珠板、布條等，累積滿2公斤可換1瓶環保標章洗碗精，環保局今年延續辦理，邀民眾在確保安全前提下，協助清除住家周邊違規張貼的廣告物，透過回饋獎勵共同維護市容。

環保局今天發布新聞稿表示，南投具優美自然環境與人文特色，違規小廣告影響市容，也可能干擾駕駛人視線而衍生交通安全疑慮，隨意張貼或懸掛廣告涉違反廢棄物清理法、道路交通管理處罰條例，呼籲業者循合法管道辦理廣告設置、整潔市容請民眾共同維護。

環保局表示，今年「拆貼大作戰」活動4月1日至12月31日，民眾於指定期間內，將拆除的違規廣告送至各鄉鎮市公所公告兌換地點，秤重達1公斤即可換50元禮券，每鄉鎮市限量100份；秤重前請先完成分類，並確定來源是違規廣告，不得包含合法張貼物。