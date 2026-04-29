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彰縣消防危險職務加給調升 每月最高多領3880元

中央社／ 彰化29日電

為提升消防員士氣，彰化縣長王惠美今天出席消防局主管月報會議，宣布調整消防人員危險職務加給加成；縣府說，最高可加成4成，每人每月最高多領3880元，支出增加3000多萬元。

彰化縣政府發布新聞稿說明，彰化縣長王惠美肯定第一線消防人員投入救災、救護及災害應變工作的辛勞，今天中午出席彰化縣消防局主管月報會議，宣布拍板核定「消防人員危險職務加給加成」調整方案。

王惠美指出，此次加成調整參照警察勤務繁重加給分級機制，依勤務危險程度區分為4成、3.5成及3成共3級，最高可加成4成，每人每月最高可增加新台幣3880元，從3月1日起生效，並在5月薪資一併發放，後續將依規定辦理核發及追溯作業。

縣府人員另說明，消防人員薪資中的危險加給，原本今年支出為8143萬元，加成後提高至1億1334萬元。

王惠美表示，縣府從民國108年到114年，已累計投入超過4億4300萬元預算，全面更新消防員與義消的勤務服裝、救災裝備與福利保險，期望透過實質待遇提升及設備升級，讓消防員及義消的付出獲得具體支持與安全保障。

消防人員 王惠美

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