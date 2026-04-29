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台中監視器數量全國第一卻近八成老舊 警局研議4年39億元汰換

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市有超過3萬隻警用監視器，數量居全國之冠，但將近八成老舊，影像解析度不足，AI難以辨識。市警局表示，已提出汰換計畫，預計4年編列39億元逐步汰換。圖／台中市警局提供
台中市有超過3萬隻警用監視器，數量居全國之冠，但將近八成老舊，影像解析度不足，AI難以辨識。市警局表示，已提出汰換計畫，預計4年編列39億元逐步汰換。圖／台中市警局提供

台中市設有3.2萬支警用監視器，數量居全國之冠，不過其中79%老舊，無法透過AI分析人像或車牌，警方辦案往往得調閱民間監視器。民代呼籲警方盡速汰換，否則辦案效率不彰、無法跟上時代；警局表示，已在研議4年汰換計畫，預計編列39億元。

民眾黨議員江和樹質詢表示，台中的警用監視器是全國最多，共有3萬2679支鏡頭，但深入了解才發現，將近八成是老舊監視器，基層警員指出影像模糊、解析度不足，尤其若要靠AI分析，無論是人像還是車牌號碼都有無法辨識的狀況。

江和樹強調，現在辦案非常依賴監視器，可以說「10件案子裡11件都要靠監視器」，尤其警力不足、台中市人口又一直增加，需要以監視系統結合AI提升辦案效率；監視器不能贏在數量、輸在未來，建議市府大力投入，台中一年科技執法開罰收入21億元，用於投資監視器相信沒人有意見。

民進黨議員陳雅惠指出，將近六成監視器使用超過10年，基層經常接獲陳情，民眾發生事故後向警方調閱監視器，畫面模糊、設備故障，還得自行向事發處附近的店家、住戶調閱私設監視器；警方雖然宣稱監視器設備妥善率超過99%，卻沒有納入影像清晰度與辨識能力。

民進黨議員張芬郁表示，警方去年整合民間與其他公部門的監視器鏡頭3314支，協助偵破的刑案件數竟然提升128.7%，數字令人難以相信，也側面說明警方自身的監視器效力不彰；同黨議員蕭隆澤、謝家宜、陳淑華都要求警方盡速汰換監視器。

台中市警察局長吳敬田答詢說，他縣市監視器大多有上百萬畫素，台中部分監視器只有約30萬畫素，確實存在問題；警局2024年2月提出10年汰換計畫，最近又提出新的計畫，預計4年內編列39億元汰換監視器，並加入AI系統，今年已編列3.4億元，預計汰換186組、超過900支監視器鏡頭。

台中市副市長鄭照新表示，目前台中監視器類比式居多，警局已提出相關方案，並與數位發展局合作，希望結合數目優勢和新建科技，也有拜訪著名光學產業龍頭企業，聽取民間的建議，相信會研擬出活化攝影機的方案。

監視器 江和樹 台中市

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